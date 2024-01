Νετανιάχου για τον πόλεμο στη Γάζα: «Κανείς δεν θα μας σταματήσει»

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε σήμερα ότι κανείς δεν θα σταματήσει τη χώρα του στον πόλεμο ενάντια στη Λωρίδα της Γάζας που εξαπέλυσε ως αντίποινα για την φονική επίθεση της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου.

«Κανείς δεν θα μας σταματήσει, ούτε η Χάγη, ούτε ο Άξονας του Κακού, ούτε κανείς άλλος», δήλωσε ο Νετανιάχου σε συνέντευξη στο Τελ Αβίβ, αναφερόμενος ειδικότερα στο αίτημα της Νότιας Αφρικής ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ ).

Η Νότια Αφρική κατηγόρησε το Ισραήλ για γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τη Χαμάς, δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία βομβαρδίζεται από τον ισραηλινό στρατό και αντιμετωπίζει νέα πλήρη διακοπή των τηλεπικοινωνιών σήμερα, 99η ημέρα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα.

Aerial scenes of different locations across #Gaza show massive destruction left by Israel's attacks.#InternationalCourtofJustice pic.twitter.com/6lPNP4e8OG