Ραγκούσης – Θεοχαρόπουλος: Προτείνουν εσωκομματικό δημοψήφισμα για την ένταξη στους ευρωσοσιαλιστές 

Τις θέσεις τους για την Κεντροαριστερά ανέπτυξαν στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Ραγκούσης και ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος με αφορμή την πρόσφατη πρωτοβουλία (μαζί και με Κώστα Ζαχαριάδη) για αποχώρηση από την ευρωομάδα της Αριστεράς και ένταξη στην ομάδα των ευρωσοσιαλιστών. Μάλιστα, προτείνουν εσωτερικό δημοψήφισμα για το θέμα.

Ο Γιάννης Ραγκούσης σημείωσε καταρχάς πως η στροφή στην Κεντροαριστερά είναι μονόδρομος για να μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να ξαναγίνει πλειοψηφικό κόμμα, είπε πως το ζήτημα δεν είναι ταυτικό και πρόσθεσε πως «πρόκειται για ένα κατ’ εξοχήν θέμα περιωπής δημοψηφίσματος. Ειδικά σε ένα κόμμα που θέλει να αυτοπροσδιορίζεται ως κόμμα μελών». Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος χαρακτήρισε θετική τη στάση του προέδρου που είπε πως το θέμα θα συζητηθεί στο συνέδριο.

Αναλυτικά τα σημεία της τοποθέτησής του Γιάννη Ραγκούση:

1.Καταρχάς δύο αριθμητικά δεδομένα: Από το 44% του 2009, σήμερα, μόνο το 14% δηλώνει πρόθυμο να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ. Από το 32% του 2019, σήμερα, μόνο το 12-14% δηλώνει πρόθυμο να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Επομένως ένα 30% και ένα 20% του εκλογικού σώματος που πρόσφατα ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και ΠΑΣΟΚ, είναι πολιτικά άστεγο. Εδώ βρίσκεται το μεγάλο μυστικό για να ξαναγίνει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, μεγάλος και πλειοψηφικός. Εδώ όμως αναφύεται και το μέγα ερώτημα αγαπητές συντρόφισσες και αγαπητοί σύντροφοι. Πως θα επαναπατρίσουμε αυτούς τους ψηφοφόρους που είχαμε; Πως θα τους προσελκύσουμε ξανά; Πάντως σπεύδω να πω, μόνον εάν τους κάνουμε να νιώσουν ιδεολογικά, πολιτικά και προγραμματικά συνιδιοκτήτες του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κι όχι απλώς ενοικιαστές και μουσαφιραίους. Εξηγούμαι, ξεκινώντας με τα ακόλουθα ρητορικά ερωτήματα:

2.Η διεύρυνση, ο μετασχηματισμός του ΣΥΡΙΖΑ για τον οποίο μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας το βράδυ των εκλογών του 32%, του 2019, αλλά και ο σχηματισμός της Προοδευτικής Συμμαχίας ήταν ένα τρικ, ένα κόλπο; Η αντιπαράθεση που έγινε το καλοκαίρι ανάμεσα στους υποψήφιους Προέδρους για τη διεύρυνση και το ρόλο της Προοδευτικής Συμμαχίας ήταν ένα τρικ, ένα προεκλογικό κόλπο; Αν δεν ήταν ένα τρικ, ένα κόλπο, ένα τέχνασμα, μια υποκριτική χρησιμοποίηση των ελπίδων της μεγάλης πλειοψηφίας των μελών μας, τότε πολιτικά και ιδεολογικά πως αποτυπώνεται αυτό σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ; Που αποτυπώνεται πολιτικά και ιδεολογικά ότι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κάνει τα μεγάλα βήματα, που ο Αλέξης Τσίπρας δεν έκανε επειδή δεν τον άφηνε η Ομπρέλα και οι 6+6; Όλες αυτές οι αρνητικές αντιδράσεις που ακούστηκαν στην πρότασή μας, σε τι διαφέρουν από όσα απολύτως σεβαστά θα έλεγε η «Ομπρέλα» εάν δεν είχε αποχωρήσει;

3.Μεγάλη Κεντροαριστερά σημαίνει και αριστερά και Κέντρο και Κεντροαριστερά εντός του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Επιτρέψτε μου να το πω καθαρά. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ως μεγάλη Κεντροαριστερά είναι ο μοναδικός δρόμος αξιοπιστίας για την μετεξέλιξη της κυβερνώσας αριστεράς που αναγκάστηκε να συνυπογράψει και να εφαρμόσει μνημόνιο. Είναι ο μόνος δρόμος για να ξαναγίνει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, μεγάλος και πλειοψηφικός. Στροφή προς Κεντροαριστερά ουσιαστικά σημαίνει να ξανασυστηθούμε πολιτικά και προγραμματικά στις δυνάμεις της εργασίας, στη μεσαία τάξη, στους Έλληνες που παράγουν και δημιουργούν, στην καινοτόμο κι εξωστρεφή επιχειρηματικότητα, στη νέα γενιά. Κεντροαριστερά σημαίνει να εναρμονιστούμε με τα μεγάλα, πλειοψηφικά ρεύματα στην ελληνική κοινωνία. Αυτά της αξιοπιστίας και του κοινωνικού ορθολογισμού.

Επίσης, στροφή προς Κεντροαριστερά σημαίνει εναρμόνιση του κόμματος με τα μέλη, αλλά κυρίως με την πλειοψηφία των προοδευτικών πολιτών, που αυτοπροσδιορίζονται ως κεντροαριστεροί, και οι περισσότεροι εκ των οποίων δεν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στις διπλές εκλογές 2023. Η επιλογή για την ευρωομάδα που θα συμμετέχουμε, σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλογή για το ποιοι είμαστε και τι πιστεύουμε. Δεν είναι ταυτοτική επιλογή. Είναι επιλογή για το, σε ποιο πεδίο θα δώσουμε τις μάχες για την Ευρώπη που θέλουμε. Θα δώσουμε τη μάχη των ιδεών μας – των δικών μας ιδεών – στο μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του S&D ή όχι. Και σε αυτό το σημείο να πω ότι πράγματι πρόκειται για ένα κατ εξοχήν θέμα περιωπής δημοψηφίσματος. Ειδικά σε ένα κόμμα που θέλει να αυτοπροσδιορίζεται ως κόμμα μελών.

Η δική μας μεγάλη Κεντροαριστερά είναι αριστερά, ως προς τις αρχές και τις αξίες πάνω στις οποίες θεμελιώνεται. Η δική μας μεγάλη Κεντροαριστερά είναι κεντροαριστερά, ως προς το ρεαλισμό και τον πραγματισμό των πολιτικών που προωθεί.

Μεγάλη Κεντροαριστερά σημαίνει Αριστερά στην καρδιά, Κεντροαριστερά στο μυαλό.

Να επεκταθεί η Διαύγεια στα οικονομικά των κομμάτων και τα δάνεια πολιτικών

Με δεδομένη την πρόσφατη, δυσάρεστη και άδικη για όλους μας, δημόσια συζήτηση για τα οικονομικά του κόμματος. Με δεδομένο ότι η κρατική χρηματοδότηση προς όλα τα κόμματα είναι χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων, φυσικών και νομικών προσώπων. Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα για την επέκταση της «Δι@ύγειας», του Νόμου 3861 στα κόμματα, καθώς και στα δάνεια των πολιτικών προσώπων, ιδίως των μελών της κυβέρνησης.

Προτείνω λοιπόν το κόμμα μας να πάρει την πολιτική πρωτοβουλία με συγκεκριμένη πρόταση νόμου και να εισηγηθεί την επέκταση της εφαρμογής της «Δι@ύγειας» στα κόμματα. Και τότε να δούμε τα αντανακλαστικά της ΝΔ και του κάθε Άδωνι Γεωργιάδη.

