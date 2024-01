Βίντεο της Χαμάς με ομήρους να παρακαλούν για κατάπαυση του πυρός – «Αύριο θα σας ενημερώσουμε για την τύχη τους»

Η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα το βράδυ ένα βίντεο που εμφανίζει τρεις ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Στο βίντεο οι όμηροι απευθύνουν έκκληση στην ισραηλινή κυβέρνηση να σταματήσει τη στρατιωτική επίθεση κατά του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, ώστε να αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι.

⚡️Al-Qassam (Hamas) published a video of prisoners inside Gaza captioned with:



“Tomorrow we will inform you of their Fate. Your government is lying” pic.twitter.com/gqZsXVIxCE