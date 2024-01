Τον λόγο για τον οποίο είχε διαγραφεί ξαφνικά ο χαρακτήρας της «Μπρέντα Γουόλς» τον οποίο υποδυόταν στη σειρά «Beverly Hills, 90210» αποκάλυψε η Σάνεν Ντόχερτι.

Μιλώντας με τον πρώην συμπρωταγωνιστή της Τζέισον Πρίστλεϊ στο τελευταίο επεισόδιο του podcast «Let’s Be Clear With Shannen Doherty», η ηθοποιός εξήγησε ότι εκείνη η περίοδος ήταν ιδαίτερα δύσκολη για την ίδια με αποτέλεσμα να μην μπορεί να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της

«Υπήρχαν όμορφες στιγμές για μένα και υπήρχαν πραγματικά δύσκολες στιγμές για μένα. Προς την τελευταία μου σεζόν, βρισκόμουν σε έναν πραγματικά φρικτό γάμο και υπήρχαν πράγματα που συνέβαιναν σε αυτόν τον γάμο που με δυσκόλευαν πολύ να είμαι σταθερά στην ώρα μου στη δουλειά. Και ξέρω ότι αυτό έγινε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τους υπόλοιπους από εσάς, γιατί όπως θα έπρεπε να είναι, γιατί αν όλοι οι άλλοι είναι στην ώρα τους και εσύ περιμένεις ένα άτομο, είναι χάλια» είπε αρχικά η ηθοποιός.

