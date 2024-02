Βρυξέλλες: Ένταση έξω από το Ευρωκοινοβούλιο – Φωτιές και πέτρες από τους αγρότες κατά τη διάρκεια της Συνόδου (photos/videos)

Χίλια τρακτέρ έχουν αποκλείσει σήμερα δρόμους στις Βρυξέλλες γύρω από το χώρο όπου πραγματοποιείται η έκτακτη σύνοδος κορυφής των «27», με φόντο τον θυμό του αγροτικού κόσμου για την ευρωπαϊκή πολιτική.

Παρά τη δέσμευσή τους για ειρηνική διαμαρτυρία, οι αγρότες άναψαν φωτιές σε σορούς από παλέτες, χτυπούν τις κόρνες τους, πετούν πέτρες και φωνάζουν συνθήματα έξω από το Ευρωκοινοβούλιο, κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής. Υπάρχουν επίσης αναφορές για αγρότες που πέταξαν αυγά στο κεντρικό κτίριο της Βουλής.

«Υπάρχουν χίλια τρακτέρ ή αγροτικά μηχανήματα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της αστυνομίας, διευκρινίζοντας ότι οι αγρότες που διαδηλώνουν προέρχονται κυρίως από το Βέλγιο.

Στους γύρω δρόμους υπάρχει μαζική αστυνομική παρουσία, η οποία προς ώρας δεν έχει χρειαστεί να επέμβει καθώς οι αγρότες έχουν καταφέρει να φθάσουν σε μια απόσταση 600 μέτρων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όχι όμως και στους γύρω δρόμους του κτηρίου όπου καταφθάνουν οι ευρωπαίοι ηγέτες.

Right now in #Brussels – European farmers up in arms. Their same issues apply in #Malta compounded with a dysfunctional local market where 75% of our food is imported!! pic.twitter.com/CNIyyRA0dC