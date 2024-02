Ξανά μαζί Μπραντ Πιτ και Κουέντιν Ταραντίνο

Ο Κουέντιν Ταραντίνο (Quentin Tarantino) φέρεται ότι θα συνεργαστεί ξανά με τον Μπραντ Πιτ (Brad Pitt) για την τελευταία του ταινία «The Movie Critic», σύμφωνα με το Deadline.

Η τελευταία τους συνεργασία ήταν στην ταινία του 2019, «Once Upon a Time in Hollywood» για την ερμηνεία του στην οποία, ο διάσημος ηθοποιός κέρδισε το Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου. Πρωταγωνίστησε επίσης στην ταινία «Inglourious Basterds» του 2009 και στο «True Romance» το 1993 όπου ο Ταραντίνο έγραψε το σενάριο.

Το «The Movie Critic», η οποία φέρεται να είναι η τελευταία ταινία του Ταραντίνο, διαδραματίζεται στο Λος Άντζελες το 1977. Αφορά έναν κριτικό που εργάζεται σε ένα περιοδικό που ονομάζεται «The Popstar Pages». Ο Ταραντίνο είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι «βασίζεται σε έναν τύπο που έζησε πραγματικά, αλλά δεν ήταν διάσημος και συνήθιζε να γράφει κριτικές ταινιών για μια εφημερίδα».

Και πρόσθεσε. «Ήταν πολύ αγενής, ξέρετε. Έβριζε. Χρησιμοποιούσε ρατσιστικές προσβολές».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Deadline ίσως ο Πιτ να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο σεναριογράφος-σκηνοθέτης είχε μιλήσει στο παρελθόν για τον πρωταγωνιστή και τον είχε περιγράψει ως «έναν από τους τελευταίους εναπομείναντες αστέρες του κινηματογράφου της μεγάλης οθόνης».

Οπως αναφέρει η εφημερίδα The Guardian, η ταινία «Once Upon a Time in Hollywood» απέφερε 377 εκατ. δολάρια παγκοσμίως.

