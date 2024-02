Επίθεση στο Παρίσι: Αποκλείουν τρομοκρατική επίθεση οι αρχές – Τι δείχνουν οι έως τώρα έρευνες

Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας για την επίθεση με μαχαίρι, που προκάλεσε τον τραυματισμό 3 ανθρώπων σήμερα το πρωί σε σιδηροδρομικό σταθμό του Παρισιού, δεν δείχνουν πως πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια, ανέφερε η αστυνομία, διευκρινίζοντας πως ο ύποπτος φαίνεται ότι υποφέρει από ψυχιατρικά προβλήματα.

Ο επιτιθέμενος, που είναι υπήκοος του Μαλί και διαμένει νόμιμα στην Ιταλία από το 2016, έχοντας λάβει άδεια παραμονής το 2019, σύμφωνα με τα έγγραφα που βρέθηκαν στην κατοχή του, δήλωσε ότι υποφέρει από ψυχιατρικά προβλήματα και στην κατοχή του βρέθηκαν φάρμακα, πρόσθεσε ο αστυνομικός επιθεωρητής Λοράν Νουνιές στους δημοσιογράφους στον σταθμό της Λιόν.

France: ‘Asylum-seeker’ terrorist from Mali went on stabbing spree in Paris, Media describes him as “Italian”



The attack left three people injured, with one victim being left in a “life threatening situation and in intensive care”



The media advocates for and protects immigrants pic.twitter.com/IMJOACR3of