Εικόνες αποκάλυψης στη Χιλή: Μεγαλώνει συνεχώς η λίστα του θανάτου από τις πυρκαγιές – 99 νεκροί (Videos)

Δεν έχει τέλος ο πύρινος εφιάλτης στη Χιλή, με τη λίστα των θυμάτων να μεγαλώνει συνεχώς. Τουλάχιστον 99 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις πρωτοφανείς δασικές πυρκαγιές που σαρώνουν την περιφέρεια του Βαλπαραΐσο, ανακοίνωσε η Ιατροδικαστική Υπηρεσία (SML).

Η SML δέχτηκε συνολικά 99 ανθρώπους, 32 μεταξύ αυτών ταυτοποιήθηκαν. Επιπλέον, πραγματοποιήσαμε 25 νεκροψίες, ανέφεραν οι υπηρεσίες αυτές σε ανακοίνωση.

Ο προηγούμενος απολογισμός που ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο της Χιλής Γκαμπριέλ Μπόριτς έκανε λόγο για 64 νεκρούς.

Ο πρόεδρος Μπόριτς έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για να διατεθούν «όλα τα απαραίτητα μέσα», μπροστά την εξάπλωση των πυρκαγιών.

«Αυτή είναι η μεγαλύτερη τραγωδία που βιώνουμε μετά τον σεισμό του 2010», δήλωσε ο Μπόριτς, αναφερόμενος στον σεισμό μεγέθους 8,8 βαθμών τον οποίο ακολούθησε τσουνάμι στις 27 Φεβρουαρίου του 2010, με περισσότερους από 500 νεκρούς και πολλές καταστροφές.

❕Fiery hell in Chile. Large-scale forest fires in Chile have killed at least 50 people. The fire spread to densely populated areas in the central part of the country. It is noted that the number of victims may increase many times over. pic.twitter.com/BM1EjCVjGb

Στην Κιλπουέ, σχεδόν 90 χλμ. βορειοδυτικά του Σαντιάγο, μια ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου μπόρεσε να δει ολόκληρες γειτονιές και αυτοκίνητα απανθρακωμένα. Εκεί, χιλιάδες κάτοικοι έμειναν εγκλωβισμένοι για αρκετές ώρες την Παρασκευή, καθώς προσπαθούσαν να διαφύγουν με το αυτοκίνητο.

«Λάβαμε επείγουσα προειδοποίηση στα κινητά κι άρχισε να πέφτει βροχή καιόμενης στάχτης», αφηγήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο νωρίτερα η Ιβόν Γκουσμάν τηλεφωνικά.

Η 63χρονη, που εγκατέλειψε το σπίτι της στην Κιλπουέ, πόλη 90 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Σαντιάγο, αποκλείστηκε για ώρες μέσα στο αυτοκίνητό της μαζί με την 90χρονη πεθερά της, όπως και μεγάλος αριθμός ανθρώπων που προσπαθούσαν απεγνωσμένα να ξεφύγουν από τις φλόγες.

Από την Τετάρτη, η θερμοκρασία κυμαίνεται περί τους 40° Κελσίου στην κεντρική Χιλή και στην πρωτεύουσα Σαντιάγο.

#BreakingNews :Chile is burning 🔥😞

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

About 100 people have now died as a result of the fires in the #VinadelMar and #Valparaiso areas. The images are dramatic. fires are spreading. there are about 100 of them, over 43,000 hectares and thousands of… pic.twitter.com/E8bOlXEAoh