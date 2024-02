Η NASA ανακάλυψε έναν πλανήτη στον οποίο ίσως υπάρχει δυνατότητα ζωής και βρίσκεται 137 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά.

Το διαστημικό τηλεσκόπιο ΤESS είναι που ανακάλυψε τον νέο αυτόν πλανήτη. Η τροχιά του γύρω από το κόκκινο αστέρι κάνει πιο εύκολη την παρακολούθησή του από επιστήμονες, άρα και τη μελέτη του. Η NASA σκοπεύει να μελετήσει τον πλανήτη περαιτέρω, χρησιμοποιώντας το τηλεσκόπιο James Webb, για να δει πόσα ακόμη μπορούμε να μάθουμε με βάση τα χαρακτηριστικά του.

Οι αστρονόμοι λένε ότι ο πλανήτης, που ονομάστηκε TOI-715 b, έχει διάμετρο, περίπου, μιάμιση φορά τη διάμετρο της Γης και περιστρέφεται γύρω από ένα μικρό, κοκκινωπό αστέρι, κάτι που δίνει ελπίδα πως ο πλανήτης αυτός -ίσως- και να μπορεί να υποστηρίξει την ύπαρξη νερού στην επιφάνεια του. Ο TOI-715b ολοκληρώνει μία πλήρη τροχιά σε μόλις 19 ημέρες. Κινείται γύρω από έναν κόκκινο νάνο, ο οποίος είναι μικρότερος και ψυχρότερος από τον Ήλιο.

«Θα γίνει ο μικρότερος πλανήτης κατοικήσιμης ζώνης που έχει ανακαλυφθεί μέχρι στιγμής από τον TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite», ανέφερε η NASA.

