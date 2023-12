NASA: Εντυπωσιάζει το «χριστουγεννιάτικο δέντρο» του σύμπαντος (Photos/Video)

Η NASA έδωσε στη δημοσιότητα ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο από τον γαλαξία μας, του «συμπλέγματος Χριστουγεννιάτικων δέντρων» όπως το αποκαλεί.

Πρόκειται για το NGC 2264, ένα σμήνος νεαρών αστεριών με ηλικία μεταξύ ενός και πέντε εκατομμυρίων ετών, που απέχουν 2.500 έτη φωτός από τη Γη.

It's beginning to look a lot like cosmos. 🎶



Our @ChandraXray Observatory recently spotted the blue-and-white lights that decorate the "Christmas Tree Cluster," a swarm of stars and gas some 2,500 light-years from Earth: https://t.co/VT2WaLgp77 pic.twitter.com/HrnrmxRyd7