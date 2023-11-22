Το «πρώτο φως»: Η Γη έλαβε μήνυμα με λέιζερ από 10 εκατ. μίλια μακριά και δεν ήταν από εξωγήινους

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Μήνυμα από το διάστημα με ακτινοβολία λέιζερ από 10 εκατομμύρια μίλια μακριά σε 50 δευτερόλεπτα, ελήφθη στη Γη και δεν ήταν από… μικρά πράσινα ανθρωπάκια που μπορούν να μεταβάλλουν το μαγνητικό πεδίο του πλανήτη, κάποιο Alien από τον LV-426 ή ακόμα και από τον Ε.Τ. και τον Howard the duck.

Ήταν η NASA. Η Εθνική Υπηρεσία Αεροναυπηγικής και Διαστήματος κατάφερε να εκπέμψει ένα λέιζερ από την τεράστια έκταση του διαστήματος προς στη Νότια Καλιφόρνια, καταγράφοντας ένα ιστορικό γεγονός την περασμένη εβδομάδα, το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει στο να πλησιάσουμε σε βάθος τις διαστημικές εξερευνήσεις.

Το Deep Space Optical Communications (DSOC) της NASA εκτόξευσε το υπέρυθρο λέιζερ, κωδικοποιημένο με δεδομένα για δοκιμή, 10 εκατομμύρια μίλια μακριά από τη Γη σε περίπου 50 δευτερόλεπτα.

Το φωτόνιο ήρθε από το μη επανδρωμένο διαστημόπλοιο Psyche, το οποίο εκτοξεύτηκε τον Οκτώβριο και παράλληλα βρίσκεται σε μια μεγαλύτερη αποστολή για να εξερευνήσει έναν κομήτη γεμάτο μέταλλα μεταξύ του Άρη και του Δία στη ζώνη των αστεροειδών το 2028.

Πρόκειται για την πιο μακρινή επίδειξη οπτικών επικοινωνιών που έγινε ποτέ και πέτυχε αυτό, το οποίο οι ειδικοί ονόμασαν στις 14 Νοεμβρίου «πρώτο φως». Η επίτευξή του θεωρείται ένα από τα πολλά κρίσιμα ορόσημα του DSOC για τους επόμενους μήνες, ανοίγοντας το δρόμο για επικοινωνίες υψηλότερου ρυθμού δεδομένων, ικανές να στείλουν επιστημονικές πληροφορίες, εικόνες υψηλής ευκρίνειας και ροή βίντεο για να υποστηρίξουν το επόμενο γιγάντιο άλμα της ανθρωπότητας: την αποστολή ανθρώπων στον Άρη.

Πλέον, απώτερος στόχος είναι η μετάδοση δεδομένων 100 φορές μεγαλύτερα από τα εξαιρετικά εξελιγμένα συστήματα ραδιοσυχνοτήτων που χρησιμοποιούνται στη δοκιμή, καθώς όταν επιτευχθεί, η NASA θα είναι σε θέση να βοηθά αποστολές ανθρώπων και ρομπότ, αλλά και να στέλνει όργανα υψηλότερης ανάλυσης στο βαθύ διάστημα για μελέτη.

Σημειώνεται ότι οι τελευταίες εξελίξεις ακολουθούν μια σημαντική ανακάλυψη που δείχνει το ρόβερ Mars Perseverance να μετατρέπει τον αέρα του Άρη σε οξυγόνο.

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