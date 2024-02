Ένας νεκρός και τουλάχιστον 22 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός του αιματηρού επεισοδίου με πυροβολισμούς στο τέλος της πανηγυρικής παρέλασης στο Κάνσας των ΗΠΑ για την κατάκτηση του τίτλου στο φετινό Super Bowl από τους Kansas City Chiefs.

Έντεκα από τους τραυματίες είναι παιδιά, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Πυροσβεστικής, ενώ τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και πέντε σε «σοβαρή κατάσταση».

Ο δήμαρχος του Κάνσας Σίτι ενημέρωσε πως όλα τα μέλη της αποστολής των Kansas City Chiefs – συμπεριλαμβανομένων αθλητών, προπονητών και λοιπού προσωπικού – είναι ασφαλή.

Σύμφωνα με το CNN, η αστυνομία συνέλαβε τρία άτομα στο πλαίσιο της έρευνας για το αιματηρό περιστατικό που επισκίασε την τεράστια γιορτή.

Στην κατοχή των υπόπτων βρέθηκαν όπλα.

New video shows moment gunfire erupts at the Super Bowl rally in Kansas City. At least 22 people shot pic.twitter.com/dUYM9G07fg February 15, 2024

Ένα από τα βίντεο φέρεται να αποτυπώνει την ηρωική προσπάθεια οπαδών των Κάνσας Σίτι να ακινητοποιήσουν έναν από τους υπόπτους και να βοηθήσουν τις αρχές στη σύλληψή του.

Όπως μεταδίδει το NBC, επικαλούμενο αυτόπτη μάρτυρα, μόλις οι φαν έπεσαν πάνω στον άνδρα που έτρεχε για να το σταματήσουν, το όπλο του έπεσε στο έδαφος.

JUST IN: The moment a man was tackled by brave Chiefs fans after the shooting at Union Station in Kansas City.



The fans could be seen heroically tackling the suspect as he ran away.



Shortly after the man was tackled, police swarmed the area where they found a gun.



A sniper… pic.twitter.com/lhoYxGKNr9 February 14, 2024

Υπολογίζεται ότι ένα εκατομμύριο άνθρωποι βρέθηκαν στο κέντρο του Κάνσας Σίτι για την παρέλαση μετά την κατάκτηση του τίτλου στο φετινό Super Bowl από τους Kansas City Chiefs.

Νεκρή από τα πυρά 45χρονη μητέρα δύο παιδιών

Σύμφωνα με το abcnews, το βράδυ της Τετάρτης, ο ραδιοφωνικός σταθμός «KKFI 90.1 FM», επιβεβαίωσε ότι η 45χρονη Lisa Lopez-Galvan, που ήταν DJ και ραδιοφωνικός παραγωγός στο σταθμό, σκοτώθηκε στο αιματηρό περιστατικό.

Η 45χρονη Lisa Lopez-Galvan

«Με ειλικρινή θλίψη και εξαιρετικά βαριά και συντετριμμένη καρδιά ενημερώνουμε την κοινότητά μας ότι η DJ του KKFI, Lisa Lopez, οικοδέσποινα της εκπομπής “Taste of Tejano”, έχασε τη ζωή της σήμερα στα πυρά στη παρέλαση των Kansas City Chiefs. Οι καρδιές και οι προσευχές μας είναι με την οικογένειά της», αναφέρεται στην ανακοίνωση του σταθμού.

Μπάιντεν: Το Κογκρέσο να νομοθετήσει άμεσα για την οπλοκατοχή

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κάλεσε για ακόμη μια φορά το Κογκρέσο να ενεργήσει για να αντιμετωπιστούν οι επιθέσεις με τη χρήση όπλων, έπειτα από τα πυρά χθες Τετάρτη εν μέσω της παρέλασης των νικητών του Super Bowl του αμερικανικού ποδοσφαίρου, στο Κάνσας.

«Η Τζιλ και εγώ προσευχόμαστε για όσους σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν (…) στο Κάνσας και για να βρει η χώρα μας την αποφασιστικότητα να βάλει τέλος σε αυτή την παράλογη επιδημία βίας με τη χρήση όπλων που μας κάνει κομμάτια», αναφέρει ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του Τζο Μπάιντεν.

Kansas City.

Atlanta.

D.C.



Today, six years since Parkland, acts of gun violence cut deep in the American soul.



Jill and I pray for those killed and injured today, and for our country to find the resolve to end the senseless epidemic of gun violence tearing us at the seams. pic.twitter.com/sqr5ww1G5O — President Biden (@POTUS) February 15, 2024

Οι μαζικοί πυροβολισμοί στο Κάνσας Σίτι αποτελούν το 48ο αιματηρό περιστατικό που σημειώνεται στις ΗΠΑ το 2024, σύμφωνα με το Gun Violence Archieve.

Στην πολιτεία του Μιζούρι, έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 154 μαζικοί πυροβολισμοί από το 2013, χωρίς να περιλαμβάνεται ο χθεσινός, σύμφωνα με ανάλυση του CNN.

