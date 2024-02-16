Το δικό του σχόλιο με αφορμή τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του.

Όπως αναφέρει στο μήνυμά του, ο Ναβάλνι αγωνίστηκε σθεναρά για τη δημοκρατία και το καθεστώς τον έκανε να το πληρώσει με τη ζωή του.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Ο Αλεξέι Ναβάλνι αγωνίστηκε σθεναρά για τη δημοκρατία και στάθηκε απέναντι σε ένα βίαιο, αυταρχικό καθεστώς. Ένα καθεστώς που φρόντισε ώστε ο Ναβάλνι να πληρώσει τη γενναιότητά του πρώτα με την ελευθερία του και τώρα με τη ζωή του. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του. Το θάρρος του δεν θα ξεχαστεί».

Alexei Navalny fought fiercely for democracy and stood up to a brutal, authoritarian regime. A regime that made sure Navalny paid for his bravery first with his freedom, and now with his life. Our thoughts are with his family. His courage will not be forgotten. February 16, 2024

