16.02.2024 16:56

Μητσοτάκης για Ναβάλνι: «Αγωνίστηκε σθεναρά απέναντι σε ένα βίαιο, αυταρχικό καθεστώς»

16.02.2024 16:56
mitsotakis-123

Το δικό του σχόλιο με αφορμή τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του.

Όπως αναφέρει στο μήνυμά του, ο Ναβάλνι αγωνίστηκε σθεναρά για τη δημοκρατία και το καθεστώς τον έκανε να το πληρώσει με τη ζωή του.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Ο Αλεξέι Ναβάλνι αγωνίστηκε σθεναρά για τη δημοκρατία και στάθηκε απέναντι σε ένα βίαιο, αυταρχικό καθεστώς. Ένα καθεστώς που φρόντισε ώστε ο Ναβάλνι να πληρώσει τη γενναιότητά του πρώτα με την ελευθερία του και τώρα με τη ζωή του. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του. Το θάρρος του δεν θα ξεχαστεί».

