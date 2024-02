Σε μία σπάνια πολιτική παρέμβαση προχώρησε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, καθώς μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τον πόλεμο στο Ισραήλ.

Με δήλωσή του, ο πρίγκιπας της Ουαλίας αναφέρει ότι παραμένει βαθιά ανήσυχος για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και τονίζει ότι «κρατάει την ελπίδα ότι μπορεί να βρεθεί ένα καλύτερο μέλλον και αρνούμαι να το εγκαταλείψω».

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Παραμένω βαθιά ανήσυχος για το τρομερό ανθρώπινο κόστος της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου», δήλωσε.

«Εγώ, όπως και τόσοι άλλοι, θέλω να δω τον τερματισμό των συγκρούσεων το συντομότερο δυνατό. Υπάρχει απελπιστική ανάγκη για αυξημένη ανθρωπιστική υποστήριξη στη Γάζα. Είναι ζωτικής σημασίας να φτάσει η βοήθεια και να απελευθερωθούν οι όμηροι. Μερικές φορές, μόνο όταν αντιμετωπίζεις το τεράστιο μέγεθος του ανθρώπινου πόνου, συνειδητοποιείς τη σημασία της μόνιμης ειρήνης», καταλήγει.

A statement from The Prince of Wales pic.twitter.com/LV2jMx75DC