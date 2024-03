Αγανακτισμένος Πάπας Φραγκίσκος για Γάζα: «Κουβαλώ καθημερινά στην καρδιά μου τον πόνο των ανθρώπων- Αρκετά!»

Δραματική έκκληση για τη Γάζα, απηύθυνε ο πάπας Φραγκίσκος στην κυριακάτικη προσευχή του στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Εμφανώς αγανακτισμένος, ο ποντίφικας δήλωσε: «Πιστεύει κανείς πραγματικά ότι θα οικοδομήσουμε έναν καλύτερο κόσμο με αυτόν τον τρόπο; Κουβαλάω καθημερινά στην καρδιά μου, με πόνο, τον πόνο των πληθυσμών στην Παλαιστίνη και το Ισραήλ εξαιτίας των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών, χιλιάδες νεκροί, τραυματίες, εκτοπισμένοι, η τεράστια καταστροφή».

"I encourage ongoing negotiations for an immediate ceasefire in Gaza and throughout the region, so that the hostages may be immediately released and civilians may safely access the necessary and urgent humanitarian aid. " – Pope Francis #KBCniYetu ^EM pic.twitter.com/sF4liC3UCM

Και ζητώντας από τους πιστούς να επαναλάβουν μαζί του, είπε: «Ας πούμε όλοι: αρκετά, παρακαλώ».

Ο ίδιος υπογράμμισε την ανάγκη για συνέχιση των διαπραγματεύσεων για άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και σε ολόκληρη την περιοχή, ώστε οι όμηροι να απελευθερωθούν αμέσως και ο άμαχος πληθυσμός να έχει ασφαλή πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια.

Τουλάχιστον 15 παιδιά έχουν πεθάνει τις τελευταίες ημέρες από υποσιτισμό και αφυδάτωση στο Νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν στην πόλη της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

«Φοβόμαστε για τις ζωές έξι άλλων παιδιών που υποφέρουν από υποσιτισμό και διάρροια στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου λόγω της διακοπής λειτουργίας της ηλεκτρικής γεννήτριας και του οξυγόνου και των περιορισμένων ιατρικών δυνατοτήτων», δήλωσε ο Άσραφ αλ Κίντρα εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας.

Heart-wrenching footage filmed in northern Gaza shows two babies wrapped in a shroud by health workers while a mother breaks into tears



At least 10 children registered in hospitals "have starved to death," according to the UN which says that the number could be "higher" pic.twitter.com/4N8lbmWcXL