Ουκρανία: Επίθεση στην αυτοκινητοπομπή του Ζελένσκι, 150 μέτρα μακριά από την ελληνική αποστολή – «Kανένα ζήτημα με την ασφάλεια του Mητσοτάκη»

Eπίθεση με ρωσικό πύραυλο στην αυτοκινητοπομπή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λίγο πριν τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία ωστόσο ωστόσο ολοκληρώθηκε κανονικά, ενώ και όλα τα μέλη της ελληνικής αποστολής είναι καλά στην υγεία τους, όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές.

Ειδικότερα, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν τα εξής: «Δεν υφίσταται κανένα ζήτημα με την ασφάλεια του Πρωθυπουργού και της ελληνικής αποστολής». Παράλληλα και μέλος της ελληνικής αποστολής που μίλησε στο topontiki.gr επιβεβαίωσε ότι είναι όλοι καλά.

Η έκρηξη φέρεται να σημειώθηκε σε απόσταση 150 μέτρων από την ελληνική αποστολή, στην οποία μετέχουν η Άννα Μαρία Μπούρα, διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού, η Κύρα Κάπη, η Αριστοτελία Πελώνη και ο Αλέξανδρος Μαράκης, όπως και ο προσωπικός φωτογράφος και ο προσωπικός οπερατέρ του κ. Μητσοτάκη.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός έφτασε στην Ουκρανία αιφνιδιαστικά με στόχο να παραμείνει για λίγες ώρες, πριν μεταβεί στο Βουκουρέστι για τη Σύνοδο του ΕΛΚ. Ωστόσο, ενώ βρισκόταν στην Οδησσό, σήμανε συναγερμός για τον εναέριο χώρο.

Ballistic missiles have been hitting Odessa today, where Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis reportedly arrived earlier today to meet Zelensky.



It is a city of tremendous importance for Greek history, as it is the place where the Greek Revolution was planned. pic.twitter.com/l7E99seznL — Niko Efstathiou (@NikoEfst) March 6, 2024

From Telegram…Zelensky arrived in Odessa today to meet with the Greek Prime Minister and reward the special operations soldiers for the sabotage in Crimea.



An award ceremony was supposed to take place in the port, and it was there at 11:43 that an explosion occurred, allegedly… pic.twitter.com/AfowgXwwzK March 6, 2024

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι το χτύπημα έγινε είτε από πύραυλο Iskander είτε από πύραυλο Onyx.

‼️🇺🇦💥 BREAKING Powerful explosion in Odessa, where the Prime Minister of #Greece was supposed to meet with #Zelensky.



🚨 Air raid alarm and an explosion in Odessa.



Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis was supposed to visit the city today to meet with President Zelensky. pic.twitter.com/sp5k9kEZkc March 6, 2024

Rus Telegram kanallarında geçen bilgiye göre Zelensky, Yunanistan Başbakanı ile görüşmek ve Kırım'daki sabotajdan dolayı özel harekât askerlerini ödüllendirmek için bugün Odessa'ya gitti.



Ödül töreninin limanda yapılması gerekiyordu ve saat 11.43'te Rus balistik füzesinin… https://t.co/Ft4brwC3Mi pic.twitter.com/vvfkZhOMh4 — Sadece Haber (@SadeceXHaber) March 6, 2024

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ουκρανό υπουργό ‘Αμυνας, Ρουστέμ Ουμέροφ, είχε σήμερα ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας.

Ο κ. Δένδιας αναφέρει σε ανάρτηση στο Χ ότι ο Ουκρανός ομόλογός του και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας στρατηγός Ολεξάντρ Σίρσκ τον «ενημέρωσαν για την κατάσταση ασφαλείας στην Ουκρανία».

Today I had a telephone conversation with the Ukrainian Defence Minister @rustem_umerov and the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine, General Oleksandr Syrskyi, on their initiative, who briefed me on the security situation in Ukraine. pic.twitter.com/Jy8OTowdKt — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 6, 2024

Η συνάντηση είχε προγραμματιστεί να γίνει στην Οδησσό, παρά τις αρχικές πληροφορίες που έκαναν λόγο για το Κίεβο.

Η στρατιωτική διοίκηση της Οδησσού κάλεσε τους κατοίκους να πάνε σε καταφύγια.

Διαβάστε επίσης:

Μπελάδες για τον πρίγκιπα Χάρι: Πρώην στρίπερ απειλεί να δημοσιεύσει γυμνές φωτογραφίες του στο OnlyFans (photos/video)

Τι σχέση έχει η Τέιλορ Σουίφτ με την ποιήτρια Έμιλι Ντίκινσον

Γερμανία: 62χρονος έκανε 217 φορές το εμβόλιο για τον κορωνοϊό – Τι έδειξαν οι εξετάσεις του