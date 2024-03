Τέλος χρόνου σήμερα για τις επιταγές διασύνδεσης POS και ταμειακών

Εκπνέει σήμερα Τρίτη 19 Μαρτίου, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Ψηφιακές Συναλλαγές» μέσω του οποίου καλύπτεται μέρος του κόστους αγοράς και διασύνδεσης POS καθώς και μια σειρά επιπλέον ψηφιακών αναγκών μιας επιχείρησης.

Οπως αναφέρει η ΕΡΤ η λήψη επιταγής (Voucher) χρηματοδότησης καλύπτει και όσους έχουν ήδη αγοράσει POS ή έχουν ήδη κάνει τη δαπάνη διασύνδεσης, με το κουπόνι να λειτουργεί ως πιστωτικό μελλοντικών χρεώσεων από τον πάροχο ή σε ορισμένες περιπτώσεις (ανάλογα με τον πάροχο) να οδηγεί σε ισόποση επιστροφή χρημάτων που έχουν ήδη καταβληθεί.

Κάθε επιχείρηση, εφόσον πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, μπορεί να λάβει επιχορήγηση για πάνω από μία κατηγορίες. Οι κατηγορίες είναι οι εξής:

Κατηγορία 1: Προμήθεια νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου EFT/POS.

Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης & λογισμικών τιμολόγησης.

Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS.

Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ, εκτός των επιχειρήσεων εστίασης.

Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ (ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ ή ΕΑΦΔΣΣ) επιχειρήσεων εστίασης.

Μετά την παράταση για 1+1 μήνα που δόθηκε από το υπουργείο Οικονομικών για τη διασύνδεση των συσκευών, οι νέες ημερομηνίες είναι οι εξής:

Έως την 31η Μαρτίου οι υπόχρεοι θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία με τους εξουσιοδοτημένους τεχνικούς εγκατάστασης ταμειακών μηχανών προκειμένου να ολοκληρώσουν την διαδικασία. Η προθεσμία όμως μπορεί να επεκταθεί για έναν ακόμα μήνα, δηλαδή μέχρι την 30η Απριλίου:

για εκείνες τις επιχειρήσεις που δεν κατάφεραν να βρουν διαθέσιμο ραντεβού εντός Μαρτίου, αλλά έχουν προγραμματισμένο ραντεβού με τεχνικό εγκατάστασης εντός Απριλίου. Τα ραντεβού θα πρέπει να δηλώνονται στην ειδική πλατφόρμα που τέθηκε σε λειτουργία την περασμένη Παρασκευή.

για τις επιχειρήσεις που θα δηλώσουν στο Μητρώο POS ότι πρόκειται να αντικαταστήσουν το ταμειακό τους σύστημα με κάποια από τις νέες διαθέσιμες λύσεις all in one που δεν απαιτεί επιπλέον ενέργειες διασύνδεσης.

Σε περίπτωση μη διασύνδεσης του POS με την ταμειακή μηχανή εντός των δεσμευτικών προθεσμιών, οι υπόχρεοι αντιμετωπίζουν πρόστιμο 10.000 ευρώ, εφόσον η επιχείρηση είναι υπόχρεη τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος ή 20.000 ευρώ, εφόσον είναι υπόχρεη τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Διαβάστε επίσης

Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι την Καθαρά Δευτέρα

Ακρίβεια: Εννέα στους 10 δυσκολεύονται στο σούπερ μάρκετ – Mαζική στροφή στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη υποβολής φορολογικών δηλώσεων και την ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ