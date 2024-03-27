search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.02.2026 06:25
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.03.2024 22:01

«Έσπασε» το κοντέρ της τηλεθέασης το θριλερικό ματς της Γεωργίας-Ελλάδας

27.03.2024 22:01
OMADA-NEW

Τέσσερις στους δέκα τηλεθεατές στο διάστημα 18.50- 21.45 είχαν συντονιστεί χθες στον Alpha και παρακολούθησαν την καταλυτική ποδοσφαιρική αναμέτρηση Γεωργίας-Ελλάδας για την τελική φάση του Euro 2024.

Το κοντέρ της Nielsen έδειξε 17,3% τηλεθέαση στο σύνολο της απευθείας μετάδοσης από τον Alpha το οποίο μεταφράζεται, με απόλυτους αριθμούς, σε 1.755.000 τηλεθεατές.

Ανεπηρέαστες σε γενικές γραμμές ήταν οι τηλεθεαματικότητες των προγραμμάτων που ήταν απέναντι από την τηλεοπτική κάλυψη της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης, όπως για παράδειγμα των σειρών «Η γη της ελιάς», «Το ναυάγιο», «Η μάγισσα».

Η απευθείας μετάδοση του ποδοσφαιρικού αγώνα, πάντως,  φαίνεται να επηρέασε, ως κάποιο βαθμό,  τις αποδόσεις των εκπομπών «Ράδιο αρβύλα» και «Survivor».

Στην δεκάδα εξάλλου, επανεμφανίστηκαν το τηλεπαιχνίδι «5χ5» και το σόου πλειστηριασμών «Cash or trash».

Διαβάστε επίσης:

Στο Θεό η τηλεθέαση του Alpha λόγω Εθνικής

Καινούργιου: Αυτός είναι ο λόγος που ο Μικρούτσικος δεν εμφανίζεται στην εκπομπή (Video)

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 28 Μαρτίου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xios limeniko
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χίο: Το απόγευμα απολογείται ο Μαροκινός φερόμενος ως διακινητής – Αρνείται όλες τις κατηγορίες

kataskopos sminarxos kina – new
ΕΛΛΑΔΑ

Το προφίλ του πληροφοριοδότη σμήναρχου στην Κίνα: Πρόσωπο υπεράνω υποψίας με πρόσβαση σε κρίσιμα συστήματα – Πώς τον αιφνιδίασαν

zelensky-trump
ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Οι ΗΠΑ στοχεύουν σε ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία έως τον Μάρτιο και άμεσες εκλογές

epstain skorpios
ΚΟΣΜΟΣ

Σκορπιός: Στο «ραντάρ» του Επστάιν το νησί του Ωνάση – Τα emails που τον καίνε

pakistan mosque blast
ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για το μακελειό με τους 31 νεκρούς σε σιιτικό τέμενος (Videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violada-foniki-ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Ούτε θέρμανση δεν είχε το εργοστάσιο - Οι εργαζόμενες ζεσταίνονταν με σόμπα 

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «Ψαλίδι» στις Συντάξεις Φεβρουαρίου για 100.000 Παλαιούς Ασφαλισμένους

michailidis_PASOK_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τραγωδία στη Χίο: Ο - πρώην λιμενικός - Σταύρος Μιχαηλίδης εξηγεί τι σημαίνει αποτροπή

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Η απάντηση του ΕΦΚΑ για τον υπολογισμό τους - Καταγγελίες για απώλειες έως 110 ευρώ τον μήνα για χιλιάδες δικαιούχους

gsee-panagopoulos-2354
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μορφή ντόμινο παίρνει η υπόθεση Παναγόπουλου - Η παραίτηση Στρατινάκη, οι απαντήσεις Γεωργίου για τις αναθέσεις, ο Κακούσης και η οργή στη ΓΣΕΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 07.02.2026 05:55
xios limeniko
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χίο: Το απόγευμα απολογείται ο Μαροκινός φερόμενος ως διακινητής – Αρνείται όλες τις κατηγορίες

kataskopos sminarxos kina – new
ΕΛΛΑΔΑ

Το προφίλ του πληροφοριοδότη σμήναρχου στην Κίνα: Πρόσωπο υπεράνω υποψίας με πρόσβαση σε κρίσιμα συστήματα – Πώς τον αιφνιδίασαν

zelensky-trump
ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Οι ΗΠΑ στοχεύουν σε ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία έως τον Μάρτιο και άμεσες εκλογές

1 / 3