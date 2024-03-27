Τέσσερις στους δέκα τηλεθεατές στο διάστημα 18.50- 21.45 είχαν συντονιστεί χθες στον Alpha και παρακολούθησαν την καταλυτική ποδοσφαιρική αναμέτρηση Γεωργίας-Ελλάδας για την τελική φάση του Euro 2024.

Το κοντέρ της Nielsen έδειξε 17,3% τηλεθέαση στο σύνολο της απευθείας μετάδοσης από τον Alpha το οποίο μεταφράζεται, με απόλυτους αριθμούς, σε 1.755.000 τηλεθεατές.

Ανεπηρέαστες σε γενικές γραμμές ήταν οι τηλεθεαματικότητες των προγραμμάτων που ήταν απέναντι από την τηλεοπτική κάλυψη της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης, όπως για παράδειγμα των σειρών «Η γη της ελιάς», «Το ναυάγιο», «Η μάγισσα».

Η απευθείας μετάδοση του ποδοσφαιρικού αγώνα, πάντως, φαίνεται να επηρέασε, ως κάποιο βαθμό, τις αποδόσεις των εκπομπών «Ράδιο αρβύλα» και «Survivor».

Στην δεκάδα εξάλλου, επανεμφανίστηκαν το τηλεπαιχνίδι «5χ5» και το σόου πλειστηριασμών «Cash or trash».

