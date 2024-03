Crocus: Ποιον υποπτεύεται ο Πούτιν;

Στόχος της επίθεσης στα περίχωρα της Μόσχας ήταν να πληγεί το αίσθημα ασφάλειας των Ρώσων πολιτών λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι και την νίκη του Βλαντιμήρ Πούτιν στις προεδρικές εκλογές.

Παρότι ένα δίκτυο της σκιώδους οργάνωσης του Ισλαμικού Κράτους έχει αναλάβει την ευθύνη για την ασύμμετρη επίθεση στην Μόσχα, η ρωσική κυβέρνηση δεν πείθεται ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία της οργάνωσης αυτής έδρασαν μόνα τους.

Το πρόσφατο διάγγελμα του Προέδρου Πούτιν αναγνωρίζει την σουνιτική ισλαμιστική ταυτότητα των δραστών ως μέρους του ευρύτερου δικτύου του Ισλαμικού Κράτους αλλά θεωρεί ότι άλλος είναι ο ηθικός αυτουργός της επιχείρησης, λόγω του σχεδιασμού των δραστών να καταφύγουν στην Ουκρανία μετά την επιχείρηση. Οι ρωσικές αρχές προσπαθούν ακριβώς αυτή την στιγμή να συλλέξουν στοιχεία προς αυτή την κατεύθυνση.

Έχοντας καταρρίψει τον ισχυρισμό κάποιων δυτικών ΜΜΕ περί δήθεν «ρωσικής προβοκάτσιας» για να πολωθεί η κοινή γνώμη στην Ρωσία, να γίνει νέα επιστράτευση και να οξυνθεί η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, η Μόσχα προβάλλει το επιχείρημα ότι, αφού είναι σε εμπόλεμη κατάσταση με την Ουκρανία, είναι σε θέση να κλιμακώσει ανά πάσα στιγμή χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ζωή Ρώσων αμάχων πολιτών.

Εξάλλου τέτοιου είδους προβοκάτσιες δεν έχουν λάβει χώρα στα 25 χρόνια διακυβέρνησης της Ρωσίας από τον Βλαντιμήρ Πούτιν.

Το Κρεμλίνο γνωρίζει ότι έως σήμερα ο πυρήνας του ΙΚ δεν έχει στραφεί κατά αμερικανικών κι εν γένει δυτικών στόχων εντός κι εκτός Μέσης Ανατολής. Αντίθετα στοχοποιεί μόνο αντιπάλους των ΗΠΑ στον ισλαμικό κόσμο και την Ρωσία, την στιγμή μάλιστα της αμερικανοκίνητης θηριωδίας που υφίστανται οι Παλαιστίνιοι στον πόλεμο της Λωρίδας της Γάζας. Το Κρεμλίνο επίσης γνωρίζει ότι το Ισλαμικό Κράτος έχει διασυνδέσεις και χρηματοδοτείται κι από δυτικές πηγές, όπως δείχνει η περίπτωση της γαλλικής τσιμεντοβιομηχανίας που χρηματοδοτούσε το Ισλαμικό Κράτος στον εμφύλιο της Συρίας.[1]

Η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο διάφορα κέντρα και παράκεντρα εξουσίας σε Ευρώπη κι ΗΠΑ σε συνεργασία με χρηματοοικονομικά συμφέροντα στην Δύση να είναι υπεύθυνα για την επίθεση με σκοπό να πλήξουν το κύρος του Προέδρου Πούτιν και το αίσθημα ασφάλειας στο εσωτερικό της Ρωσίας, αναπαράγοντας την αμερικανική πολιτική χρηματοδότησης των ισλαμιστικών δικτύων (Ταλιμπάν) στον πόλεμο του Αφγανιστάν (1979-1988) κατά της ζωής Ρώσων στρατιωτών.

Παρότι ο ρόλος των ΗΠΑ δεν είναι διακριβωμένος ακόμη, αίσθηση έχει προκαλέσει το γεγονός ότι οι ΗΠΑ γνώριζαν για την επικείμενη επίθεση στην Μόσχα κι είχαν προειδοποιήσει σχετικά την Ρωσία. Ήταν, άραγε, προειδοποίηση για να αποφευχθεί η επίθεση από το Κρεμλίνο ή ήταν επίδειξη ισχύος των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών έναντι των ρωσικών και παράλληλη προσπάθεια απειλής κατά του Πούτιν κι εκφοβισμού -αποπροσανατολισμού των Ρώσων πολιτών;

Το αν μπορεί να κρύβονται οι ΗΠΑ πίσω από την επίθεση του Ισλαμικού Κράτους στην Μόσχα θα διαλευκανθεί από τα στοιχεία που θα συλλέξουν οι ρωσικές αρχές τα επόμενα εικοσιτετράωρα.

[1] “Lafarge Pleads Guilty to Conspiring to Provide Material Support to Foreign Terrorist Organizations,” 18.10.2022, Office of Public Affairs, US University of Justice – https://www.justice.gov/opa/pr/lafarge-pleads-guilty-conspiring-provide-material-support-foreign-terrorist-organizations

*Δρ. Ευάγγελος Βενέτης, Ειδικός σε θέματα Ισλάμ και Μέσης Ανατολής