Γάζα: Στην Αίγυπτο ο διευθυντής της CIA για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός – «Πράσινο φως» για παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας (video)

Παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας, μέσω του λιμένα Ασντότ και του σημείου διέλευσης Έρετς, θα επιτρέψει το Ισραήλ.

Αυτό αναφέρει δελτίο Τύπου που έδωσαν στη δημοσιότητα σήμερα οι υπηρεσίες του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η κυβέρνηση πολέμου ενέκρινε τη «λήψη άμεσων μέτρων για να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια» προκειμένου να «αποφευχθεί ανθρωπιστική κρίση» και να «εξασφαλιστεί η συνέχιση» των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακο, κατά την ανακοίνωση των υπηρεσιών του πρωθυπουργού Νετανιάχου που δημοσιοποιήθηκε ώρες μετά τη συνδιάλεξή του με τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Λίγο νωρίτερα στην, ο εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κέρμπι, ερωτηθείς σχετικά με δημοσίευμα του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios κατά το οποίο η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε το άνοιγμα του Έρετς ώστε να αυξηθεί η ποσότητα της βοήθειας που παραδίδεται μέσω χερσαίων οδών, σχολίασε πως αν αληθεύει, πρόκειται για ευπρόσδεκτη είδηση.

Ο Λευκός Οίκος κάλεσε χθες Πέμπτη το Ισραήλ να θέσει «γρήγορα» σε εφαρμογή τα μέτρα για την αύξηση των παραδόσεων ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας που υποσχέθηκε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, μερικές ώρες μετά τη συνδιάλεξή του με τον Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της οποίας ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε, για πρώτη φορά, ανοικτό το ενδεχόμενο να βάλει όρους για τη συνέχιση της αμερικανικής βοήθειας στο Ισραήλ.

«Τα μέτρα αυτά, που συμπεριλαμβάνουν τη δέσμευση να ανοίξει το λιμάνι της Ασντότ (…) να ανοίξει το σημείο διέλευσης στο Έρετς (…) και να υπάρξει μεγάλη αύξηση των παραδόσεων (ανθρωπιστικής βοήθειας) από την Ιορδανία απευθείας στη Γάζα, πρέπει τώρα να εφαρμοστούν γρήγορα και πλήρως», αναφέρει ανακοίνωση Τύπου της αμερικανικής προεδρίας η οποία υπογράφεται από την εκπρόσωπο του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας Έιντριεν Γουότσον.

Την ίδια ώρα, ο διευθυντής της CIA Μπιλ Μπερνς αναμένεται στο Κάιρο το σαββατοκύριακο για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, τον αιγύπτιο και τον ισραηλινό ομόλογό του.

Στόχος να καρποφορήσουν οι έμμεσες διαπραγματεύσεις Ισραήλ/Χαμάς για την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων, ανέφερε μέσω X ο ρεπόρτερ του ιστότοπου Axios Μπαράκ Ραβίντ, επικαλούμενος δυο πηγές του.

