O Παναθηναϊκός πέρασε δια πυρός και σιδήρου από το Μόναχο, επέστρεψε στη δεύτερη θέση της κατάταξης και «αγκάλιασε» το πλεονέκτημα της έδρας στα πλέι οφ της Euroleague.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 82-75 της Μπάγερν, για την 33η και προτελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου, βελτίωσαν σε 22-11 το ρεκόρ τους, ενώ υποχρέωσαν τους γηπεδούχους στην 20ή ήττα τους, με την οποία… έσβησε το όνειρο της συμμετοχής στα play in.

Τα κενά της «πράσινης» περιφερειακής άμυνας γέμισαν άγχος τους παίκτες του Παναθηναϊκού, που έβλεπαν τους γηπεδούχους να μένουν σε απειλητική θέση και να ψάχνουν την ανατροπή, εξαργυρώνοντας την ευστοχία τους από τα 6,75. Ωστόσο, το step up του πάγκου του «τριφυλλιού» (Χουάντσο Ερνανγκόμεθ season high με 14π., Ιωάννης Παπαπέτρου 8π.), η σταθερή επιθετική αξία του Κέντρικ Ναν (17π.) και το all around παιχνίδι του Κώστα Σλούκα (12 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ), οδήγησαν τον Παναθηναϊκό στο «διπλό».

Πλέον το «τριφύλλι» «στρογγυλοκάθισε» και πάλι στη δεύτερη θέση, την οποία χάσει μόνο με… αυτοκτονία στην τελευταία αγωνιστική στο ΟΑΚΑ, απέναντι στην ουραγό Άλμπα Βερολίνου.

Από την Μπάγερν, που μέτρησε 14/28 τρίποντα, πάλεψαν οι Νικ Βάιλερ – Μπαμπ (15π. με 5/7 3π.) και Σερτζ Ιμπάκα (14π., 7ρ.), ενώ στους 11 πόντους με 7 ασίστ ολοκλήρωσε τον αγώνα ο Λεάντρο Μπολμάρο.

«Πράσινο» παραλήρημα από τους περίπου 3.500 οπαδούς του Παναθηναϊκού που κατέκλυσαν το «Bmw Park», με τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλο να ζει από κοντά την κρίσιμη αναμέτρηση.

Τα δεκάλεπτα: 18-13, 36-40, 54-58, 75-82

