Μέγκαν Μαρκλ: Ο ετεροθαλής αδερφός της βάζει περούκα και τη γελοιοποιεί στο Youtube (Video)

Αναστάτωση στα βρετανικά Mέσα προκάλεσε ο ετεροθαλής αδερφός της Μέγκαν Μαρκλ ο οποίος με ένα βίντεο στο Youtube αποφάσισε να υποδυθεί την δούκισσα του Σάσσεξ, σε μια προσπάθεια να τη γελοιοποιήσει.

Ο λόγος για τον 57χρονο Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ ο οποίος αφού φόρεσε μια περούκα και μια τιάρα, ενώ πέρασε ένα μαξιλάρι κάτω από την μπλούζα του μιμούμενος τη Μέγκαν Μαρκλ τον καιρό που εκείνη ήταν έγκυος σε ένα 87λεπτο βίντεο.

Meghan Markle's brother accused of the 'ultimate betrayal' after unloading vile rants on YouTube dressed in a wig with cushion stuffed up his jumper introducing himself as 'Me-gain' https://t.co/wadHFtrZ8u pic.twitter.com/FQT3nwd8iY