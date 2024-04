Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρώτος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ που δικάζεται από ποινικό δικαστήριο εν μέσω της προεκλογικής εκστρατείας του, χαρακτήρισε «επίθεση κατά της Αμερικής» τη δίκη του στη Νέα Υόρκη, η οποία καθιστά ακόμη πιο απρόβλεπτη τη «μονομαχία» του με τον Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Κατά την άφιξή του στο δικαστήριο του Μανχάταν, ο Ρεπουμπλικάνος επιχειρηματίας-πολιτικός κατήγγειλε για άλλη μια φορά την «πολιτική δίωξη» που υφίσταται από την κυβέρνηση του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν.

"It's an assault on America, and that's why I'm very proud to be here"



“It’s an assault on America, and that’s why I’m very proud to be here”@RealGaryRuot

pic.twitter.com/mJ07t4cizl