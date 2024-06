Η 3η σεζόν της δημοφιλούς σειράς «Mayor of Kingstown» με τον Τζέρεμι Ρένερ έρχεται αποκλειστικά στην COSMOTE TV

Η COSMOTE TV καλωσορίζει τον Ιούνιο με το αστυνομικό θρίλερ «Mayor of Kingstown», με τον Τζέρεμι Ρένερ των «Avengers», στον ρόλο ενός πρώην κατάδικου που εργάζεται ως μεσολαβητής μεταξύ των συμμοριών του δρόμου, των κρατούμενων και των αστυνομικών στην φανταστική πόλη Κίνγκσταουν του Μίσιγκαν. Η 3η σεζόν της σειράς διά χειρός Τέιλορ Σέρινταν (Yellowstone Universe, Sicario, Hell or High Water) και Χιου Ντίλον θα κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στην COSMOTE TV αμέσως μετά την προβολή της στις ΗΠΑ. Στην COSMOTE TV θα διατεθούν και οι 2 πρώτοι κύκλοι της σειράς.

Πρεμιέρα τον Ιούνιο στην COSMOTE TV θα κάνει και το βιογραφικό δράμα «Miss Fallaci», που βασίζεται στα βιβλία της Ιταλίδας δημοσιογράφου Οριάνα Φαλάτσι, η οποία κάλυψε τους περισσότερους πολέμους της δεκαετίας του 1970, αλλά και τις επαναστάσεις της εποχής της. Η σειρά εξερευνά τα πρώτα βήματα της δημοσιογράφου στην Αμερική της δεκαετίας του ’50 και ’60, όπου κυνηγά το όνειρό της να γίνει πολεμική ανταποκρίτρια. Στην ατζέντα του μήνα ξεχωρίζει και η επιστροφή με νέα επεισόδια του κωμικού θρίλερ «The Outlaws» του Στίβεν Μέρτσαντ (The Office) με τον Κρίστοφερ Γουόκεν (The Deer Hunter, Catch Me If You Can).

Κάθε νέο επεισόδιο των σειρών, αμέσως μετά την προβολή του στα κανάλια της COSMOTE TV (COSMOTE SERIES HD, COSMOTE SERIES MARATHON HD), θα είναι διαθέσιμο για θέαση οποιαδήποτε στιγμή μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο ταινιών και σειρών της. Στον ίδιο κατάλογο θα διατεθούν και οι προηγούμενοι κύκλοι των σειρών που επιστρέφουν με νέα επεισόδια.

Ακολουθούν αναλυτικά οι πρεμιέρες του Ιουνίου:

Mayor of Kingstown (1η – 3η σεζόν)

Στο Κίνγκσταουν του Μίσιγκαν, η μόνη κερδοφόρα βιομηχανία που έχει απομείνει είναι οι ομοσπονδιακές, πολιτειακές και ιδιωτικές φυλακές. Η οικογένεια ΜακΛάσκι διατηρεί για δεκαετίες την ειρήνη στην περιοχή, ενεργώντας ως διαμεσολαβητής μεταξύ εγκληματιών, κρατούμενων, αστυνομικών και πολιτικών. Αγγίζοντας τα θέματα του ρατσισμού, της διαφθοράς και της ανισότητας, η σειρά ρίχνει φως στην προσπάθεια των ΜακΛάσκι να φέρουν τάξη και δικαιοσύνη σε μια πόλη που δεν έχει τίποτα από τα δύο. Εκτός από τον Τζέρεμι Ρένερ, το πρωταγωνιστικό καστ της σειράς πλαισιώνεται από τη βραβευμένη με 2 Όσκαρ Ντάιαν Γουίστ και τον Έινταν Γκίλεν (Game of Thrones). Παράλληλα, ως ηθοποιός συμμετέχει και ο σεναριογράφος του Mayor of Kingstown, Χιου Ντίλον.

Πρεμιέρα 1ης σεζόν: Σάββατο 1/6, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD & Paramount+ branded destination.

Πρεμιέρα 2ης σεζόν: Κυριακή 2/6, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD & Paramount+ branded destination.

Πρεμιέρα πρώτου επεισοδίου της 3ης σεζόν την Δευτέρα 3/6, 24 ώρες μετά την Αμερική, όπως και κάθε Δευτέρα με νέο επεισόδιο στο Paramount+ branded destination.

The Outlaws (3η σεζόν)

Οι «Παράνομοι» συνεχίζουν τη ζωή τους κανονικά, με τον αρχηγό της εγκληματικής συμμορίας που φέρει το παρατσούκλι «The Dean» να βρίσκεται στη φυλακή και να περιμένει τη δίκη του. Ωστόσο, η ξαφνική επιστροφή ενός δικού τους μέλους που κρύβει ένα θανατηφόρο μυστικό, τους βυθίζει ξανά στο χάος. Καθώς ένα ανθρωποκυνηγητό πλησιάζει, τα μέλη της ομάδας πρέπει να εξερευνήσουν τις περίπλοκες σχέσεις τους για να αποδείξουν την αθωότητά τους.

Πρεμιέρα: Σάββατο 8/6, 18:30, COSMOTE SERIES MARATHON HD.

DI Ray (2η σεζόν)

Η επιθεωρητής Ρατσίτα Ρέι επιστρέφει για να ερευνήσει τη δολοφονία μιας νεαρής νοσοκόμας και του επικεφαλής μιας διαβόητης εγκληματικής οργάνωσης. Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για πόλεμο μεταξύ συμμοριών, αλλά νέα στοιχεία ξετυλίγουν ένα πολύ πιο περίπλοκο μυστήριο.

Πρεμιέρα: Κυριακή 16/6, 23.00, COSMOTE SERIES HD.

Grantchester (9η σεζόν)

Ενώ όλα φαίνεται να πηγαίνουν καλά με τις οικογένειες των Γουίλ και Τζόρντι, ο Γουίλ δέχεται μια προσφορά που θα του αλλάξει τη ζωή. Θα μπορέσει, όμως, να αφήσει πίσω το Γκράντσεστερ και τον Τζόρντι, ο οποίος αντιμετωπίζει μια προσωπική απώλεια, αλλά και οικογενειακές συγκρούσεις;

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αγγλία: Δευτέρα 17/6, 22.00, COSMOTE SERIES HD.

The Famous Five (3ο επεισόδιο)

Η τηλεοπτική μεταφορά της δημοφιλούς σειράς παιδικών βιβλίων της Ένιντ Μπλάιτον με τον Τζακ Γκλίσον, ή αλλιώς Τζόφρι του Game of Thrones, επιστρέφει με το 3ο και τελευταίο επεισόδιο. Η σειρά του BBC ακολουθεί τέσσερις τολμηρούς νεαρούς εξερευνητές και τον σκύλο τους, καθώς μπλέκονται σε γεμάτες δράση περιπέτειες, ενώ έρχονται αντιμέτωποι με μυστήρια, σε ένα αξέχαστο ταξίδι που αναδεικνύει τη δύναμη της φιλίας.

Πρεμιέρα: Σάββατο 22/6, 23.00 COSMOTE SERIES HD.

Miss Fallaci

Η Οριάνα αφήνει την Ιταλία για τις ΗΠΑ, όπου παίρνει συνεντεύξεις από κινηματογραφικούς αστέρες. Προσπαθώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στα φώτα του Χόλιγουντ, την ποπ κουλτούρα και τις κοινωνικές αναταραχές της εποχής, η Οριάνα κυνηγά το όνειρό της: να γίνει πολεμική ανταποκρίτρια. Πρωταγωνιστεί η ανερχόμενη Ιταλίδα ηθοποιός Μίριαμ Λεόνε.

Πρεμιέρα: Τρίτη 25/6, 22.00 COSMOTE SERIES HD.

Viola Come Il Mare (2η σεζόν)

Η Βιολέτ έχει ένα μοναδικό χάρισμα: όταν κοιτάζει ένα άτομο βλέπει χρώματα να αναδύονται ανάλογα με τα συναισθήματά του. Αποφασισμένη να αξιοποιήσει το χάρισμά της μετακομίζει στο Παλέρμο για να αναζητήσει τον πατέρα που δε γνώρισε ποτέ, εργαζόμενη ως αστυνομική ρεπόρτερ. Στα νέα επεισόδια της σειράς, η σχέση της με τον επιθεωρητή Φραντσέσκο εξελίσσεται, ενώ δίνονται απαντήσεις σε άλυτες υποθέσεις του 1ου κύκλου.

Πρεμιέρα: Σάββατο 29/6, 22.00 COSMOTE SERIES HD.

McDonald & Dodds (4η σεζόν)

Οι δυο ντετέκτιβ ΜακΝτόναλντ και Ντοντς επιστρέφουν στην ιστορική πόλη του Μπαθ και αναλαμβάνουν νέες υποθέσεις. Η πρώτη έρευνα ξεκινά όταν μια μεσήλικη γυναίκα βρίσκεται νεκρή από πυροβολισμό σε ένα ενοικιαζόμενο διαμέρισμα. Θα καταφέρει το πρωταγωνιστικό δίδυμο να επιλύσει και αυτό το μυστήριο;

Πρεμιέρα: Σάββατο 29/6, 23.00 COSMOTE SERIES HD.