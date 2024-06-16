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ΕΛΛΑΔΑ

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16.06.2024 19:15

Η ΕΛΑΣ αναζητά πληροφορίες για το τροχαίο με το βυτιοφόρο που ανετράπη στην Αθηνών – Κορίνθου – Στο μικροσκόπιο ένας μοτοσικλετιστής

16.06.2024 19:15
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Η Αστυνομία στο πλαίσιο της διερεύνησης του τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε το βράδυ της 7/6 στην Αθηνών-Κορίνθου στο ρεύμα προς Κόρινθο, όπου ένα βυτιοφόρο με καύσιμα ανετράπη και πήρε φωτιά με αποτέλεσμα να κλείσει για ώρες ο δρόμος, ζητά να επικοινωνήσουν μαζί της ο οδηγός μιας μηχανής και ενός οχήματος.

Η ανακοίνωση

«Στο πλαίσιο διερεύνησης των αιτιών πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος με αποτέλεσμα την εκτροπή και ανάφλεξη βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς υγρών καυσίμων, την Παρασκευή 7/6/2024 και περί ώρα 21:20, στη χ/θ 75,500 της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος της εξόδου του Κόμβου Λουτρακίου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, περιοχής Δήμου Λουτρακίου, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτ/μων ΠΑΘΕ Αττικής στα τηλέφωνα 22960-33028 & 22960-33026, αμφότεροι οι οδηγοί των οχημάτων:

A. δίκυκλης μοτ/τας σκούρου χρώματος, πιθανόν μεγάλου κυβισμού, ο οδηγός της οποίας φορούσε λευκό προστατευτικό κράνος και διήλθε από το ανωτέρω σημείο λίγο πριν λάβει χώρα το τροχαίο ατύχημα και

B. Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, ανοιχτόχρωμου χρώματος, ο οδηγός του οποίου, έχοντας θέσει σε λειτουργία τα φώτα έκτακτης ανάγκης (σύστημα φωτεινού συναγερμού – «αλάρμ») του οχήματος, ήταν σταθμευμένος στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος στο ύψος της εξόδου του Κόμβου Λουτρακίου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο».

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