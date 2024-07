Νίκη των Εργατικών με τη μεγαλύτερη πλειοψηφία στη σύγχρονη ιστορία προβλέπει η YouGov

Final YouGov MRP shows Labour on course for historic election victory



Labour: 431 (+229 from GE2019 result)

Con: 102 (-263)

Lib Dem: 72 (+61)

SNP: 18 (-30)

Reform UK: 3 (+3)

Plaid: 3 (-1)

Green: 2 (+1)



Fieldwork: 19 June – 2 July