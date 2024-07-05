Προκλητικός Καραγκούνης για 6ήμερη εργασία: Ο εργαζόμενος δεν μπορεί να αρνείται συνεχώς την εργασία

Τα πρώτα… δείγματα γραφής έδωσε για το νέο του πόστο ο υφυπουργός Εργασίας, Κώστας Καραγκούνης, που εμφανίστηκε ένθερμος υποστηρικτής της 6ήμερης εργασίας.

Κατά τη συνέντευξή του στο στο Ρ/Σ Παραπολιτικά 90.1 fm όταν ρωτήθηκε αν ένας εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την 6ήμερη εργασία απάντησε χαρακτηριστικά:

«Μπορεί να το πει, στα πλαίσια όμως των χρηστών ηθών γιατί δεν μπορεί συνεχώς να αρνείται την εργασία, αλλά δεν αποτελεί και λόγο καταγγελίας της συμβάσεως γιατί υπάρχει ο νόμος που προστατεύει».

Ωστόσο, «τα πλαίσια των χρηστών ηθών» που επικαλείται ο κ. Καραγκούνης επιδέχονται πολλών ερμηνειών.

Ο υφυπουργός Εργασίας μάλιστα επέμεινε στο κυβερνητικό αφήγημα περί μη καθιέρωσης 6ήμερης εργασίας:

«Γιατί μιλάμε για 6ήμερη εργασία και δεν μιλάμε για 4ήμερη εργασία; Δεν δίνει τη δυνατότητα ο νόμος κάποιος να δουλέψει τέσσερις μέρες περισσότερες ώρες; Ο νόμος λέει ότι δεν προσβάλλεται το νόμιμο ωράριο εβδομαδιαίας εργασίας, το 40ωρο δεν προσβάλλεται. Έρχεται και καλύπτεται μια κατάσταση που ήταν σε γκρίζα ζώνη γιατί κάποιοι δουλεύανε αυτή την “6η μέρα”, για μένα δεν υπάρχει 6η μέρα υπάρχει πάταξη της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας διότι αυτή είναι η ουσία».

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