Καραλής και Τεντόγλου έλαβαν δώρο 3 κιλά τυρί έκαστος για τη συμμετοχή τους στο… Diamond League

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Ένα ξεχωριστό δώρο έλαβαν από τους διοργανωτές του Diamond League ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μίλτος Τεντόγλου για τη συμμετοχή τους στο μίτινγκ στίβου της Λωζάννης.

Ειδικότερα, τόσο ο χρυσός Ολυμπιονίκης στο άλμα εις μήκος όσο και ο χάλκινος Ολυμπιονίκης στο άλμα επί κοντώ πήραν…. 3 κιλά τυρί για την συμμετοχή τους στο διεθνές μίτινγκ στίβου.

Μάλιστα, ο Εμμανουήλ Καραλής δημοσίευσε κάποια stories στο Instagram που ποζάρει με το δώρο που πήρε και δείχνει εξίσου έκπληκτος τόσο ο ίδιος όσο και ο Μίλτος Τεντόγλου.

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