search
ΤΡΙΤΗ 14.07.2026 15:22
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.08.2024 21:23

Καραλής και Τεντόγλου έλαβαν δώρο 3 κιλά τυρί έκαστος για τη συμμετοχή τους στο… Diamond League

22.08.2024 21:23
manolo_tentoglou

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ένα ξεχωριστό δώρο έλαβαν από τους διοργανωτές του Diamond League ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μίλτος Τεντόγλου για τη συμμετοχή τους στο μίτινγκ στίβου της Λωζάννης.

Ειδικότερα, τόσο ο χρυσός Ολυμπιονίκης στο άλμα εις μήκος όσο και ο χάλκινος Ολυμπιονίκης στο άλμα επί κοντώ πήραν…. 3 κιλά τυρί για την συμμετοχή τους στο διεθνές μίτινγκ στίβου.

Μάλιστα, ο Εμμανουήλ Καραλής δημοσίευσε κάποια stories στο Instagram που ποζάρει με το δώρο που πήρε και δείχνει εξίσου έκπληκτος τόσο ο ίδιος όσο και ο Μίλτος Τεντόγλου.

Διαβάστε επίσης:

Έφυγε από τη ζωή ο αγωνιστής κατά της δικτατορίας Αργύρης Μαλτσίδης

Φρίκη στη Νάξο: Αγελάδα ξεβράστηκε από τη θάλασσα με δεμένα πόδια και χωρίς κεφάλι (Video)

Μουσείο Μίκη Θεοδωράκη Ζατούνας: Τριήμερο φεστιβάλ για τα 50 χρόνια από τη μεταπολίτευση 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
areios_pagos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου νέα αίτηση για ανάσυρση της δικογραφίας των υποκλοπών

monopoly-william-warby-EfGa85RIkTE-unsplash
MEDIA

Netflix: Κάνει τη θρυλική «Monopoly» τηλεπαιχνίδι με σειρά διαγωνισμών

nestora_apologies_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι για τη φονική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα

adele-ford-new
LIFESTYLE

Adele: Με τον Tom Ford σε πολυτελές γιοτ στη Σαρδηνία (Photos)

bastille_7
ΚΟΣΜΟΣ

Ημέρα της Βαστίλλης: Επίδειξη στρατιωτικής ισχύος από τη Γαλλία και τον Μακρόν (Photos/Videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giatros
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί οι Έλληνες γιατροί φεύγουν από το Αιγαίο ενώ με τα χρήματα των επιδομάτων θα τους έχτιζαν... σπίτια μόνιμης παραμονής

lagokefaloi_1007_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Άλυτο πρόβλημα οι λαγοκέφαλοι - Γιατί δεν αποδίδει η... επικήρυξή τους

zambidis_Mayweather
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλεμος εκατομμυρίων για τον Mayweather: Το pontiki αποκαλύπτει όλη την αγωγή της CSI Entertainment που «τίναξε στον αέρα» τον αγώνα με τον Ζαμπίδη

taftotita new
ΕΛΛΑΔΑ

Παλιές ταυτότητες: Δόθηκε παράταση έως και τον Σεπτέμβριο του 2027 για την αντικατάστασή τους, περιορισμένη η χρήση τους

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «πακέτο της ΔΕΘ» για τις συντάξεις: Οι 4 παρεμβάσεις που κλειδώνουν για 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 14.07.2026 15:21
areios_pagos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου νέα αίτηση για ανάσυρση της δικογραφίας των υποκλοπών

monopoly-william-warby-EfGa85RIkTE-unsplash
MEDIA

Netflix: Κάνει τη θρυλική «Monopoly» τηλεπαιχνίδι με σειρά διαγωνισμών

nestora_apologies_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι για τη φονική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα

1 / 3