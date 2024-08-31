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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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31.08.2024 16:53

Θεοδώρα Τζάκρη: Ζητά απαντήσεις από Κικίλια για τον θάνατο του εποχικού πυροσβέστη στη Θάσο

31.08.2024 16:53
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Δριμεία κριτική προς την κυβέρνηση και τον υπουργό, Βασίλη Κικίλια, εξαπολύει η Θεοδώρα Τζάκρη, με αφορμή τον τραγικό θάνατο του 50χρονου πυροσβέστη σε τροχαίο στη Θάσο.

Με μια ρήση του αρχαίου φιλόσοφου Αγάθωνα, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ καλεί τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να επιδείξει υπευθυνότητα και ευαισθησία στη διαχείριση σοβαρών ζητημάτων, όπως οι σοβαρές καταγγελίες των εποχικών πυροσβεστών για ανάπαυση 12 ωρών ανάμεσα σε δύο υπηρεσίες.

Η σκωπτική ανάρτηση

«Κύριε Υπουργέ, προφανώς έχετε πληροφορηθεί τις σοβαρές καταγγελίες των εποχικών πυροσβεστών για τον θάνατο στην Θάσο του πυροσβέστη Ανδρέα Ανδρεάδη, 50 ετών. Προς το παρόν, περιορίζομαι να υπενθυμίσω τον Αγάθωνα και προσδοκώ την επίδειξη εκ μέρους σας της αρμόζουσας ευαισθησίας», αναφέρει.

»Τον άρχοντα τριών δει μέμνησθαι: Πρώτον ότι ανθρώπων άρχει. Δεύτερον ότι κατά νόμους άρχει. Τρίτον ότι ουκ αεί άρχει.” Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ των εποχικων πυροσβεστών αναφέρει μεταξύ άλλων ότι: “Η συλλογική σύμβαση εργασίας των Εποχικών Πυροσβεστών είναι ξεκάθαρη. Ανάμεσα σε δύο υπηρεσίες θα πρέπει να μεσολαβεί 12 ώρες ανάπαυση. Ο συνάδελφος μας στην Θάσο που έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας, ήταν ορισμενος επί 34 ώρες υπηρεσία με 2,5 ώρες ανάπαυση στο σύνολο των ωρών αυτών. (ανάπαυση δόθηκε μετά από 24 ώρες 07:30 με 10:00 το πρωί, όπου ανέλαβε και πάλι υπηρεσία)», καταλήγει.

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