ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 13:38
22.09.2024 22:28

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν την σύλληψη 12 ατόμων που κατηγορούνται ότι συνεργάστηκαν με το Ισραήλ

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν την σύλληψη 12 ατόμων που κατηγορούνται ότι «συνεργάσθηκαν» με το Ισραήλ, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Το πρακτορείο δεν διευκρίνισε την ημερομηνία των συλλήψεων, ούτε την εθνικότητα των συλληφθέντων. Η κατηγορία που αντιμετωπίζουν είναι ότι «σχεδίαζαν την διάπραξη ενεργειών κατά της ασφάλειας του Ιράν».

Σύμφωνα με το Fars, οι Φρουροί της Επανάστασης «συνέλαβαν 12 συνεργάτες του σιωνιστικού καθεστώτος σε έξι επαρχίες της χώρας.

Το Ιράν έχει επανειλημμένως ανακοινώσει την σύλληψη πρακτόρων που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, εργάζονταν για τις υπηρεσίες Πληροφοριών ξένων χωρών, κυρίως του Ισραήλ.

Τα τελευταία χρόνια, οι ιρανικές αρχές έχουν κατηγορήσει το Ισραήλ για πράξεις δολιοφθοράς κατά ορισμένων πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν και για δολοφονίες σειράς ιρανών επιστημόνων.

Πολλοί άνθρωποι που έχουν κριθεί ένοχοι από την ιρανική δικαιοσύνη για συνεργασία με το Ισραήλ έχουν απαγχονισθεί τα τελευταία χρόνια.

