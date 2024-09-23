Στον Άρειο Πάγο στέλνει ο Φάμελλος το πόρισμα για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης»

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Νίπτει τας χείρας του ο Θεόδωρος Σκυλακάκης, δηλώνοντας αναρμόδιος για την υπόθεση προμήθειας των πολυκέντρων ανακύκλωσης.

Ο Σωκράτης Φάμελλος αναπτύσσοντας σχετική επίκαιρη ερώτησή του τον κατηγόρησε ότι «καλύπτει το σκάνδαλο», το οποίο έχει «οικονομικές, πολιτικές αλλά και περιβαλλοντικές και οικονομικές διαστάσεις που μας έχουν εκθέσει στην Ευρώπη». Ο κ. Φάμελλος κάλεσε δε, τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να απαντήσει εάν έχει στείλει το πόρισμα της επιτροπής δημοσιονομικού ελέγχου, που διαπιστώνει σοβαρές παραβιάσεις του θεσμικού πλαισίου, στην εισαγγελική αρχή.

«Κι αν δεν το κάνετε εσείς, αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη να στείλω το πόρισμα στον Άρειο Πάγο», είπε με τον Θεόδωρο Σκυλακάκη να δηλώνει αναρμόδιος. «Υπάρχουν παραλήπτες που θα σας απαντήσουν», είπε, παραπέμποντας τον κ. Φάμελλο στα υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών, που – όπως είπε- είναι αρμόδια.

«Εκπλήττομαι που ο υπουργός πετάει τη μπάλα στην εξέδρα, όταν υπάρχει ένα σκάνδαλο προμήθειας και υπερτιμολόγησης αλλά και ο κίνδυνος την επαπειλούμενη δημοσιονομική διόρθωση, να πληρώσουν οι πολίτες», αντέτεινε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

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