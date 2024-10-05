ΣΥΡΙΖΑ: Στο μάτι του κυκλώνα ο Θύμιος Γεωργόπουλος – Οι καταγγελίες για διορισμούς και η καταδίκη για συκοφαντική δυσφήμιση

Η επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του Στέφανου Κασσελάκη ο πρώην διευθυντής οικονομικών υπηρεσιών του ΣΥΡΙΖΑ Θύμιος Γεωργόπουλος, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις εντός και εκτός κόμματος, με αποτέλεσμα να έλθουν στο προσκήνιο υποθέσεις, αλλά και να διατυπωθούν καταγγελίες που πυροδοτούν το κλίμα με ανεξέλεγκτο τρόπο.

Ο κ. Γεωργόπουλος ισχυρίστηκε (μιλώντας στο Attica tv) ότι ο κ. Κασσελάκης για να δώσει το δάνειο τα περασμένα Χριστούγεννα και να πληρωθούν οι εργαζόμενοι, ζήτησε να μπει υποθήκη το κτίριο της Κουμουνδούρου. Τον ισχυρισμό αυτό τον διατύπωσε για πρώτη φορά μετά από εννέα μήνες, που είχε παρουσιαστεί το θέμα με το δάνειο και ξεκίνησε νέος κύκλος έντονων επικρίσεων.

Από το περιβάλλον του κ. Κασσελάκη μάλιστα ειπώθηκε ότι μπορεί να κατατεθεί μήνυση σε βάρος του κ. Γεωργόπουλου.

Αλλά πριν κάνει οτιδήποτε ο κ. Κασσελάκη προέκυψαν δύο σκληρές αναρτήσεις από διαφορετικές πλευρές, σε βάρος του άλλοτε οικονομικού διευθυντή του ΣΥΡΙΖΑ.

Η πρώτη από τον επιχειρηματία Γιώργο Φλωρά, ο οποίος υποστήριξε ότι πέρα από τον ίδιο τον κ. Γεωργόπουλο, που εργάζονταν στο κόμμα, είναι διορισμένα άλλα τρία συγγενικά του πρόσωπα.

Καταγγελίες βόμβα από τον George Floras στο Facebook για τον Θύμιο Γεωργόπουλο:



Ακούω τον Γεωργόπουλο, πρώην οικονομικό διευθυντή ΣΥΡΙΖΑ, να γυρνάει στα κανάλια και να μιλάει για τον κακό Στέφανο @skasselakis.



Δικαίωμα του, άλλωστε άνθρωπος του Παύλου Πολάκη είναι.



Η δεύτερη από τον στιχουργό Νίκο Μωραΐτη, ο οποίος απάντησε σε σχόλιο του κ. Γεωργόπουλου, ο οποίος τον φωτογράφιζε ως… «νενέκο».

Ο κ. Μωραΐτης δημοσίευσε σε μία ανάρτησή του κομμάτια από δικαστική απόφαση, με την οποία καταδικάζεται ο κ. Γεωργόπουλος για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος εργαζόμενου στον Ερυθρό Σταυρό από τον καιρό που το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ είχε διοικητική θέση. Η υπόθεση τελεσιδίκησε το

Αναφέρει ο κ. Μωραΐτης:

«Κύριε Γεωργόπουλε, Τα «γελοίο ανθρωπάκι», «Νενέκος» κλπ να τα μοιραστείτε με πολιτικούς φίλους που μιλούν τη γλώσσα σας. Προσωπικά, ως απλός πολίτης δείχνω κατανόηση: Άνθρωποι είμαστε, μπορεί να ξεχάσετε την τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που σας αφορά -αν και εκδόθηκε φέτος. Άνθρωποι είμαστε, μπορεί να ξεχάσετε ότι καταβάλατε ήδη και τη χρηματική αποζημίωση στο θύμα σας. Ευτυχώς υπάρχουμε για να σας θυμίζουμε. Η δικαστική απόφαση είναι 14 σελίδες, δε χωράει εδώ. Δώσε μου το mail να σου στείλω. Ενδεικτικά, βάζω εδώ μόνο την 1η σελίδα και την τελευταία. Υ.Γ.: Μην τα βάζετε με την αλήθεια. Νικάει πάντα».

