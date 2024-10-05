search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 15:22
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.10.2024 19:00

ΣΥΡΙΖΑ: Στο μάτι του κυκλώνα ο Θύμιος Γεωργόπουλος – Οι καταγγελίες για διορισμούς και η καταδίκη για συκοφαντική δυσφήμιση

05.10.2024 19:00
thimios-georgopoulos-new

Η επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του Στέφανου Κασσελάκη ο πρώην διευθυντής οικονομικών υπηρεσιών του ΣΥΡΙΖΑ Θύμιος Γεωργόπουλος, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις εντός και εκτός κόμματος, με αποτέλεσμα να έλθουν στο προσκήνιο υποθέσεις, αλλά και να διατυπωθούν καταγγελίες που πυροδοτούν το κλίμα με ανεξέλεγκτο τρόπο.

Ο κ. Γεωργόπουλος ισχυρίστηκε (μιλώντας στο Attica tv) ότι ο κ. Κασσελάκης για να δώσει το δάνειο τα περασμένα Χριστούγεννα και να πληρωθούν οι εργαζόμενοι, ζήτησε να μπει υποθήκη το κτίριο της Κουμουνδούρου. Τον ισχυρισμό αυτό τον διατύπωσε για πρώτη φορά μετά από εννέα μήνες, που είχε παρουσιαστεί το θέμα με το δάνειο και ξεκίνησε νέος κύκλος έντονων επικρίσεων.

Από το περιβάλλον του κ. Κασσελάκη μάλιστα ειπώθηκε ότι μπορεί να κατατεθεί μήνυση σε βάρος του κ. Γεωργόπουλου.

Αλλά πριν κάνει οτιδήποτε ο κ. Κασσελάκη προέκυψαν δύο σκληρές αναρτήσεις από διαφορετικές πλευρές, σε βάρος του άλλοτε οικονομικού διευθυντή του ΣΥΡΙΖΑ.

Η πρώτη από τον επιχειρηματία Γιώργο Φλωρά, ο οποίος υποστήριξε ότι πέρα από τον ίδιο τον κ. Γεωργόπουλο, που εργάζονταν στο κόμμα, είναι διορισμένα άλλα τρία συγγενικά του πρόσωπα.

Η δεύτερη από τον στιχουργό Νίκο Μωραΐτη, ο οποίος απάντησε σε σχόλιο του κ. Γεωργόπουλου, ο οποίος τον φωτογράφιζε ως… «νενέκο».

Ο κ. Μωραΐτης δημοσίευσε σε μία ανάρτησή του κομμάτια από δικαστική απόφαση, με την οποία καταδικάζεται ο κ. Γεωργόπουλος για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος εργαζόμενου στον Ερυθρό Σταυρό από τον καιρό που το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ είχε διοικητική θέση. Η υπόθεση τελεσιδίκησε το
Αναφέρει ο κ. Μωραΐτης:

«Κύριε Γεωργόπουλε, Τα «γελοίο ανθρωπάκι», «Νενέκος» κλπ να τα μοιραστείτε με πολιτικούς φίλους που μιλούν τη γλώσσα σας. Προσωπικά, ως απλός πολίτης δείχνω κατανόηση: Άνθρωποι είμαστε, μπορεί να ξεχάσετε την τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που σας αφορά -αν και εκδόθηκε φέτος. Άνθρωποι είμαστε, μπορεί να ξεχάσετε ότι καταβάλατε ήδη και τη χρηματική αποζημίωση στο θύμα σας. Ευτυχώς υπάρχουμε για να σας θυμίζουμε. Η δικαστική απόφαση είναι 14 σελίδες, δε χωράει εδώ. Δώσε μου το mail να σου στείλω. Ενδεικτικά, βάζω εδώ μόνο την 1η σελίδα και την τελευταία. Υ.Γ.: Μην τα βάζετε με την αλήθεια. Νικάει πάντα».

Διαβάστε επίσης:

Πολάκης: Να ξεφύγουμε από τη μικροπρέπεια των καταγγελιών και να κάνουμε προγραμματικό διάλογο

Θεοχαρόπουλος – Ζαχαριάδης: Κατέθεσαν τροπολογία για την καταδίκη των προσβλητικών αναφορών Κασσελάκη για «διαπλοκή»

ΣΥΡΙΖΑ: Υποψήφιος και ο Νίκος Φαραντούρης – Κατέθεσε 34 υπογραφές και πόθεν έσχες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
image
ΕΛΛΑΔΑ

Εισαγγελική παρέμβαση για το επεισόδιο Δημητριάδη – Μαρινάκη στο ΟΑΚΑ

pagni_0402_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Στο αυτόφωρο οι γονείς της 3χρονης, κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας – Εξέταση DNA και εντάλματα σύλληψης (video)

antzas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Την Τρίτη στη Δράμα η κηδεία του Παρασκευά Άντζα

adonis_georgiadis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άδωνις για ΠΑΣΟΚ: «Τους παρέσυρε ο Δούκας να μην συνεργαστούν με τη ΝΔ» – Η αναφορά σε Χριστοδουλάκη

stephen-colbert
MEDIA

The Late Show: Κοντά στα επτά εκατ. τηλεθεατές «εξακοντίστηκε» η τηλεθέαση της τελευταίας εκπομπής με τον Στίβεν Κολμπέρ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
image
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θερμό επεισόδιο μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη στα επίσημα του ΟΑΚΑ (φωτό)

kausonas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται 30άρια πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Με τι καιρό θα περάσουμε την αργία

gogo new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα - Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της κόρης της

ANTZAS_KENTRIKI
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας - Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο

touni-alexandrou-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό» - Η αντίδρασή του για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 15:22
image
ΕΛΛΑΔΑ

Εισαγγελική παρέμβαση για το επεισόδιο Δημητριάδη – Μαρινάκη στο ΟΑΚΑ

pagni_0402_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Στο αυτόφωρο οι γονείς της 3χρονης, κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας – Εξέταση DNA και εντάλματα σύλληψης (video)

antzas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Την Τρίτη στη Δράμα η κηδεία του Παρασκευά Άντζα

1 / 3