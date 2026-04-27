Ψηφιακό δελτίο αποστολής σε πλήρη εφαρμογή από Μάιο, με αντιδράσεις και πιέσεις για παράταση

Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από την 1η Μαΐου η δεύτερη φάση του ψηφιακού δελτίου αποστολής, με την ΑΑΔΕ να ενεργοποιεί ένα ακόμη εργαλείο ελέγχου της αγοράς. Το νέο σύστημα επεκτείνει την υποχρεωτική ψηφιακή καταγραφή της διακίνησης αγαθών, επιχειρώντας να περιορίσει τη φοροδιαφυγή και να ενισχύσει τη διαφάνεια στις συναλλαγές.

Ωστόσο, η έναρξη της δεύτερης φάσης δεν βρίσκει όλους τους εμπλεκόμενους σύμφωνους. Φορείς της αγοράς και λογιστές ζητούν παράταση στην εφαρμογή, επισημαίνοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν τεχνικές και λειτουργικές εκκρεμότητες. Όπως υποστηρίζουν, πολλές επιχειρήσεις δεν είναι ακόμη πλήρως έτοιμες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του νέου πλαισίου, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία τους.

Το ψηφιακό δελτίο αποστολής αποτελεί βασικό κρίκο στη συνολική στρατηγική της ΑΑΔΕ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ελέγχων. Μέσω της πλατφόρμας myDATA, κάθε διακίνηση αγαθών καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στις αρχές να παρακολουθούν τη διαδρομή των προϊόντων από το σημείο εκκίνησης έως τον τελικό προορισμό.

Κεντρικό στοιχείο του συστήματος είναι το QR code, που συνοδεύει πλέον κάθε φορτίο και λειτουργεί ως ψηφιακό «διαβατήριο». Με ένα απλό σκανάρισμα, οι ελεγκτικές αρχές μπορούν να αποκτήσουν άμεσα εικόνα για την πορεία της αποστολής, περιορίζοντας τα περιθώρια για αδήλωτες συναλλαγές και εικονικά τιμολόγια.

Η νέα διαδικασία υπόσχεται απλοποίηση των ελέγχων και μείωση των λαθών, καθώς κάθε στάδιο της διακίνησης – από τη φόρτωση και τη μεταφορά έως τη μεταφόρτωση και την παράδοση – καταγράφεται ψηφιακά. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης της κατάστασης των εμπορευμάτων σε πραγματικό χρόνο, είτε αυτά βρίσκονται καθ’ οδόν είτε έχουν ήδη παραδοθεί.

Σημαντική θεωρείται και η δυνατότητα ομαδοποίησης πολλαπλών δελτίων αποστολής σε ένα ενιαίο QR code, διευκολύνοντας τη διαχείριση μεγάλου όγκου αποστολών, κυρίως για επιχειρήσεις logistics και μεταφορών. Επιπλέον, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις – όπως στον αγροτικό τομέα – δίνεται η δυνατότητα έκδοσης του δελτίου από τον παραλήπτη, προσαρμόζοντας το σύστημα στις ιδιαιτερότητες της αγοράς.

Το μέτρο αφορά πρακτικά το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας: εμπορικές επιχειρήσεις, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, εταιρείες logistics, e-shops και κάθε δραστηριότητα που περιλαμβάνει διακίνηση αγαθών. Η ένταξη είναι υποχρεωτική για όσους αποστέλλουν, μεταφέρουν, αποθηκεύουν ή παραλαμβάνουν προϊόντα στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Εκτός πεδίου εφαρμογής παραμένουν, τουλάχιστον προς το παρόν, επιχειρήσεις που παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες και δεν διακινούν αγαθά, καθώς και ορισμένες κατηγορίες πολύ μικρών επιχειρήσεων ή αγροτών ειδικού καθεστώτος, υπό προϋποθέσεις.

Παρά τις διαβεβαιώσεις για τα οφέλη του συστήματος, η αγορά εμφανίζεται επιφυλακτική. Επιχειρήσεις και επαγγελματίες κάνουν λόγο για αυξημένο διοικητικό βάρος και ανάγκη προσαρμογής των πληροφοριακών συστημάτων, σε μια περίοδο που το κόστος λειτουργίας παραμένει υψηλό.

Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής σηματοδοτεί μια νέα φάση στην εποπτεία της αγοράς. Το ερώτημα που παραμένει είναι αν η μετάβαση θα γίνει ομαλά ή αν οι πιέσεις για παράταση θα οδηγήσουν σε αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος.

