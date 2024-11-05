Η ΕΛ.ΑΣ εντόπισε ολόκληρο οπλοστάσιο στην Δυτική Αττική – Πέντε συλλήψεις

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Η ΕΛ.ΑΣ εντόπισε ένα ολόκληρο οπλοστάσιο σε περιοχή της Δυτικής Αττικής, σε αποθηκευτικούς χώρους.
Μετά από έρευνα, εντοπίστηκαν όπλα, χιλιάδες φυσίγγια, αλλά και εκρηκτικές ύλες, σε τρεις οικίες και δύο υπόγειους χώρους, ενώ έγιναν και πέντε συλλήψεις.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της κατοχής και κατασκευής εκρηκτικών υλών, των νόμου που αφορούν τις εκρηκτικές ύλες, τις φωτοβολίδες, τα ναρκωτικά καθώς και της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ο όγκος των κατασχεθέντων είναι σοκαριστικός.
Αναλυτικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
καθώς και ειδικό μηχάνημα χάραξης (laser) χαρακτηριστικών σε σκληρά αντικείμενα που χρησιμοποιείτο για χαράξεις επωνυμιών και σειριακών αριθμών όπλων, συνοδευόμενο με υπολογιστή, GPS TRACKER και χειρόγραφες σημειώσεις.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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