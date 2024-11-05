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05.11.2024 13:09

Η ΕΛ.ΑΣ εντόπισε ολόκληρο οπλοστάσιο στην Δυτική Αττική – Πέντε συλλήψεις

05.11.2024 13:09
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Η ΕΛ.ΑΣ εντόπισε ένα ολόκληρο οπλοστάσιο σε περιοχή της Δυτικής Αττικής, σε αποθηκευτικούς χώρους.

Μετά από έρευνα, εντοπίστηκαν όπλα, χιλιάδες φυσίγγια, αλλά και εκρηκτικές ύλες, σε τρεις οικίες και δύο υπόγειους χώρους, ενώ έγιναν και πέντε συλλήψεις.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της κατοχής και κατασκευής εκρηκτικών υλών, των νόμου που αφορούν τις εκρηκτικές ύλες, τις φωτοβολίδες, τα ναρκωτικά καθώς και της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο όγκος των κατασχεθέντων είναι σοκαριστικός.

Αναλυτικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 2- τεμάχια στρατιωτικής εκρηκτικής ύλης,
  • 60 κιλά αμμωνιοδυναμίτιδα,
  • 4 τεμάχια εκρηκτικής ύλης,
  • 7 κουλούρες βραδύκαυστο πυραγωγό σχοινί,
  • 2 πυροκροτητές,
  • 5.925 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων κυρίως πολεμικής χρήσης,
  • 2 όπλα,
  • 1 αυτόματο όπλο,
  • 6 περίστροφα,
  • 5 πιστόλια,
  • 1 δίκαννο,
  • 1 μονόκανη καραμπίνα,
  • 38 γεμιστήρες διαφόρων διαμετρημάτων,
  • 3 σιγαστήρες όπλων,
  • βαλλίστρα, με 21 βέλη,
  • αλεξίσφαιρο γιλέκο,
  • σταθερός ασύρματος βάσης,
  • χειροπέδες,
  • σπαθί και τρία 3 σουγιάδες,
  • αεροβόλο τυφέκιο και αεροβόλο περίστροφο
  • μεγάλος αριθμός εξαρτημάτων όπλων
  • 530 δισκία ναρκωτικά δισκία,
  • ανιχνευτές μετάλλων,
  • 3 μηχανήματα αναγνώρισης μετάλλων,
  • καταμετρητής χαρτονομισμάτων
  • 57 χρυσά νομίσματα,
  • 510 λίρες Αγγλίας, αξίας περί τις 420.000 ευρώ,
  • 2 Πεντόλιρα Αγγλίας,
  • 2 Δίλιρα Αγγλίας,
  • 35 μισόλιρα Αγγλίας,
  • 5 ασημένια πιστά αντίγραφα αρχαίων ελληνικών νομισμάτων
  • 6 αρχαία νομίσματα
  • 45 αλυσίδες λαιμού και περιδέραια
  • 32 αλυσίδες, ταυτότητες και βραχιόλια χειρός
  • 28 μενταγιόν
  • 37 δαχτυλίδια
  • 13 σκουλαρίκια
  • 16 σταυροί
  • 3 καρφίτσες
  • 8 ρολόγια και καντράν ρολογιού
  • 23.320 ευρώ,
  • μεγάλος αριθμός κερμάτων αξίας έκαστο 2 ευρώ
  • 11 συσκευές κινητών τηλεφώνων
  • 2 λαπτοπ,

καθώς και ειδικό μηχάνημα χάραξης (laser) χαρακτηριστικών σε σκληρά αντικείμενα που χρησιμοποιείτο για χαράξεις επωνυμιών και σειριακών αριθμών όπλων, συνοδευόμενο με υπολογιστή, GPS TRACKER και χειρόγραφες σημειώσεις.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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