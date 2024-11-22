Ο σταρ του MMA Κόνορ ΜακΓκρέγκορ θα καταβάλει 250 χιλιάδες δολάρια σε γυναίκα που τον κατηγορεί για σεξουαλική επίθεση

Ένα πολιτικό δικαστήριο στην Ιρλανδία διαπίστωσε την Παρασκευή ότι ο μαχητής των μικτών πολεμικών τεχνών Κόνορ ΜακΓκρέγκορ επιτέθηκε σεξουαλικά σε μια γυναίκα σε ρετιρέ ξενοδοχείου μετά από μια νύχτα έντονου πάρτι.

Το δικαστήριο του Δουβλίνου επιδίκασε στη γυναίκα σχεδόν 250.000 ευρώ (257.000 δολάρια) για την αγωγή της σύμφωνα με την οποία ο ΜακΓκρέγκορ τη «βίασε βάναυσα και την χτύπησε» στις 9 Δεκεμβρίου 2018, αφήνοντάς την βαριά μελανιασμένη ενώ της προκάλεσε διαταραχή μετατραυματικού στρες.

Ο ΜακΓκρέγκορ κατέθεσε ότι δεν την ανάγκασε ποτέ να κάνει κάτι και ότι η γυναίκα είχε κατασκευάσει τους ισχυρισμούς της αφού οι δυο τους έκαναν συναινετικό σεξ.

Ο δικηγόρος της γυναίκας είπε ότι ποτέ δεν προσποιήθηκε την αγία και είχε βγει αναζητώντας να περάσει καλά κάτι όμως που κατέληξε σε εφιάλτη.

Ο δικηγόρος Τζον Γκόρντον είπε ότι ο ΜακΓκρέγκορ ήταν θυμωμένος για έναν αγώνα που είχε χάσει στο Λας Βέγκας δύο μήνες νωρίτερα και τα έβαλε με την πελάτισσά του.

«Δεν είναι άντρας, είναι δειλός», είπε ο Γκόρντον στους ενόρκους. «Ένας άθλιος δειλός και πρέπει να του συμπεριφέρεσαι όπως είναι».

Η γυναίκα χρειάστηκε να κάνει πολλά διαλείμματα στην έντονα φορτισμένη μαρτυρία της καθώς είπε ότι ο ΜακΓκρέγκορ απείλησε να τη σκοτώσει κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Ο ΜακΓκρέγκορ την έπιασε από τον λαιμό αρκετές φορές και αργότερα της είπε, «τώρα ξέρεις πώς ένιωσα στο οκτάγωνο όπου χτύπησα τρεις φορές», αναφερόμενος σε ένα Πρωτάθλημα Ultimate Fighting όταν έπρεπε να παραδεχτεί την ήττα, είπε.

Φοβόταν ότι θα πέθαινε και δεν θα ξαναέβλεπε την κόρη της.

«Με άφησε και θυμάμαι ότι έλεγα συγγνώμη, καθώς ένιωθα ότι έκανα κάτι λάθος και ήθελα να τον καθησυχάσω ότι δεν θα το έλεγα σε κανέναν για να μην με ξαναπληγώσει», είπε.

Είπε ότι μετά τον άφησε να κάνει ό,τι ήθελε και έκανε σεξ μαζί της.

Η αστυνομία ερεύνησε την καταγγελία της γυναίκας, αλλά οι εισαγγελείς αρνήθηκαν να ασκήσουν κατηγορίες, λέγοντας ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία και ότι η καταδίκη ήταν απίθανη.

Ο ΜακΓκρέγκορ είπε ότι οι δυο τους έκαναν σεξ που ήταν έντονο, αλλά όχι σκληρό. Είπε «δεν είπε ποτέ «όχι» ούτε «σταμάτα» και κατέθεσε ότι όλα όσα είπε ήταν ψέματα.

«Είναι ένα πλήρες ψέμα ανάμεσα σε πολλά ψέματα», είπε όταν ρωτήθηκε για τον ισχυρισμό του πνιγμού. «Πώς θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι εγώ, ως περήφανος άνθρωπος, θα υπογράμμιζα τα μειονεκτήματά μου».

Ο δικηγόρος του ΜακΓκρέγκορ είπε στους ενόρκους ότι έπρεπε να παραμερίσουν την εχθρότητά τους προς τον μαχητή.

«Μπορεί να τον αντιπαθείτε ενεργά, μερικοί από εσάς μπορεί ακόμη και να τον μισείτε – δεν υπάρχει λόγος να προσποιηθείτε ότι η κατάσταση μπορεί να είναι διαφορετική», είπε ο δικηγόρος Ρέμι Φάρελ. «Δεν σας ζητάω να τον καλέσετε στο κυριακάτικο brunch».

Η υπεράσπιση είπε ότι η γυναίκα δεν είπε ποτέ στους ανακριτές ότι ο ΜακΓκρέγκορ απείλησε τη ζωή της. Έδειξαν επίσης βίντεο στο δικαστήριο που είπαν ότι φαινόταν να δείχνει τη γυναίκα να φιλάει το χέρι του και να τον αγκαλιάζει αφού βγήκαν από το δωμάτιο του ξενοδοχείου. Ο Φάρελ είπε ότι έδειχνε «ευτυχισμένη, χαρούμενη».

Ο ΜακΓκρέγκορ είπε ότι όταν ανακρίθηκε για πρώτη φορά από την αστυνομία, τους διάβασε μια δήλωση. Μετά από συμβουλή του δικηγόρου του, αρνήθηκε να απαντήσει σε περισσότερες από 100 επακόλουθες ερωτήσεις.

