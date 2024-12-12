Κολύμβηση: Η Γεωργία Δαμασιώτη «διέλυσε» το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ. πεταλούδα – 9η στον κόσμο

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Πολύ σπουδαία εμφάνιση στα 200μ. πεταλούδα πραγματοποίησε η Γεωργία Δαμασιώτη, κατά την 3η ημέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κολύμβησης σε 25άρα πισίνα, που διεξάγεται στη Βουδαπέστη. Η 21χρονη πρωταθλήτρια διέλυσε το πανελλήνιο ρεκόρ στην απόσταση και έμεινε για μία θέση εκτός του απογευματινού τελικού, καθώς κατετάγη ένατη με 2:05.90.

Η επίδοσή της είναι σχεδόν τέσσερα δευτερόλεπτα ταχύτερη από το 2:09.70 που είχε η Άννα Ντουντουνάκη από τις 26 Νοεμβρίου 2021, ενώ αποτελεί παράλληλα και ρεκόρ στην κατηγορία νέων γυναικών (το είχε η ίδια με 2:10.02). Η Δαμασιώτη απείχε 37 εκατοστά του δευτερολέπτου από την πρόκριση, αφού η οκτάδα «έκλεισε» στο 2:05.53 της Αυστραλής Μπέλα Γκραντ, και θα είναι πρώτη επιλαχούσα για τον τελικό. Κορυφαία των προκριματικών ήταν η Καναδή Σάμερ ΜακΙντος, η οποία μάλιστα πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ νεανίδων με 2:01.96.

«Ήμουν αγχωμένη, καθώς δεν ήξερα τι να περιμένω. Δεν ήταν στόχος μου το πανελλήνιο ρεκόρ σε αυτή την κούρσα, κοιτάω πρώτα τα ατομικά, αλλά το συγκεκριμένο ρεκόρ το ήθελα. Η αλήθεια είναι όμως πως δεν περίμενα να πάω τόσο γρήγορα. Πάντα έχω κίνητρο στους αγώνες μου, φέτος κατέκτησα μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό, προκρίθηκα και έλαβα μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο χρόνος μου επιβεβαιώνει πως είμαι σε καλή κατάσταση, είναι τρομερός», δήλωσε η Δαμασιώτη μετά την κούρσα της στην ΕΡΤ.

Εστω κι αν κοντεύει να κλείσει τα 33, η Νόρα Δράκου συνεχίζει να βελτιώνει τον εαυτό της και το απέδειξε εκ νέου σήμερα, πετυχαίνοντας πανελλήνιο ρεκόρ στα 50μ. ύπτιο. Η κολυμβήτρια του Παναθηναϊκού τερμάτισε σε 27.14, έναντι 27.40 που είχε από τις 19 Οκτωβρίου 2020, και κατετάγη 23η σε σύνολο 57 αθλητριών που συμμετείχαν. Για να περάσει στα ημιτελικά του αγωνίσματος, χρειαζόταν χρόνο κάτω από τα 27 δευτερόλεπτα (26.86 έκανε η 16, η Τσέχα Νταρίνα Ναμποϊτσένκο, αφήνοντας για ένα εκατοστό εκτός την Κύπρια Κάλια Αντωνίου που πήρε τη 17η θέση).

«Το ρεκόρ θα το έκανα σίγουρα, όπως θα κάνω και στα 50μ. ελεύθερο, αλλά περίμενα καλύτερο χρόνο. Δεν ήξερα σε τι κατάσταση είμαι, έχω χρόνια να κάνω αγώνα σε 25άρα. Υπήρξαν λάθη που δεν συγχωρούνται σε τόσο υψηλό επίπεδο, κρατάω το ρεκόρ αλλά δεν είμαι και τόσο χαρούμενη. Ήθελα έναν ημιτελικό, δεν ήρθε, θα ηρεμήσω και θα ετοιμαστώ για τα 50μ. ελεύθερο», δήλωσε η… ανικανοποίητη Δράκου στην ΕΡΤ.

Ο Δημήτρης Μάρκος κατέλαβε τη 15η θέση στα 400μ. ελεύθερο με επίδοση 3:41.95, μένοντας λίγο πίσω σε σχέση με το πανελλήνιο ρεκόρ (3:40.63) που πέτυχε στο περσινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Η οκτάδα του τελικού «έκλεισε» αρκετά πιο χαμηλά, στο 3:39.14 του Αμερικανού Κίεραν Σμιθ. Ο Απόστολος Σίσκος πέτυχε ατομικό ρεκόρ στα 200μ. πεταλούδα, όπου με 1:53.90 κατετάγη 21ος, και στρέφει πλέον την προσοχή του στα 200μ. ύπτιο, που είναι το καλό του αγώνισμα. Ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης κατετάγη 33ος στα 50μ. ύπτιο με 23.95 και ο Δανιήλ Γιουρτζίδης 24ος στα 100μ. μικτή ατομική με 54.87.

Η αυριανή (13/12) 4η ημέρα περιλαμβάνει δύο ελληνικές συμμετοχές. Η Γεωργία Δαμασιώτη, μετά την εξαιρετική σημερινή της εμφάνιση, επιστρέφει για τα 100μ. πεταλούδα, όπου μετέχει στην 3η προκριματική σειρά (11:07) και δείχνει σε θέση να διεκδικήσει ένα εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Η 18χρονη Αρτεμις Βασιλάκη ολοκληρώνει την παρθενική παρουσία της σε Παγκόσμιο 25άρας αγωνιζόμενη στις 11:57 στην 1η από τις «αργές» σειρές των 1.500μ. ελεύθερο, με βασικό στόχο το πανελλήνιο ρεκόρ (16:32.41) της Γεωργίας Μακρή.

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