ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

14.01.2025 21:59

Εντυπωσιακές εικόνες από τον παγωμένο κίτρινο καταρράκτη Hukou στην Κίνα

14.01.2025 21:59
kina

Με την θερμοκρασία να πέφτει κατακόρυφα στην επαρχία Shanxi της βόρειας Κίνας, ο καταρράκτης Hukou στον Κίτρινο ποταμό σχημάτισε πρόσφατα ένα μοναδικό σκηνικό με πολλά τμήματά του να παγώνουν.

Ο καταρράκτης Hukou είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στην Κίνα και ο μεγαλύτερος στον Κίτρινο Ποταμό. Βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ των επαρχιών Shanxi και Shaanxi και αποτελεί διάσημο τουριστικό προορισμό λόγω του μοναδικού χρώματος και του μεγέθους του.

1 / 3