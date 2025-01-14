Με την θερμοκρασία να πέφτει κατακόρυφα στην επαρχία Shanxi της βόρειας Κίνας, ο καταρράκτης Hukou στον Κίτρινο ποταμό σχημάτισε πρόσφατα ένα μοναδικό σκηνικό με πολλά τμήματά του να παγώνουν.

Ο καταρράκτης Hukou είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στην Κίνα και ο μεγαλύτερος στον Κίτρινο Ποταμό. Βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ των επαρχιών Shanxi και Shaanxi και αποτελεί διάσημο τουριστικό προορισμό λόγω του μοναδικού χρώματος και του μεγέθους του.

Διαβάστε επίσης:

Neil Gaiman: 8 γυναίκες κατηγορούν για σεξουαλική κακοποίηση τον διάσημο συγγραφέα

Ryanair: Γιατί η εταιρεία θέλει να περιορίσει την κατανάλωση αλκοόλ στα δύο ποτά ανά επιβάτη

Τουρκία: 11 νεκροί σε ένα 24ωρο στην Κωνσταντινούπολη εξαιτίας κατανάλωσης νοθευμένου αλκοόλ