Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με την θερμοκρασία να πέφτει κατακόρυφα στην επαρχία Shanxi της βόρειας Κίνας, ο καταρράκτης Hukou στον Κίτρινο ποταμό σχημάτισε πρόσφατα ένα μοναδικό σκηνικό με πολλά τμήματά του να παγώνουν.
Ο καταρράκτης Hukou είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στην Κίνα και ο μεγαλύτερος στον Κίτρινο Ποταμό. Βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ των επαρχιών Shanxi και Shaanxi και αποτελεί διάσημο τουριστικό προορισμό λόγω του μοναδικού χρώματος και του μεγέθους του.
Διαβάστε επίσης:
Neil Gaiman: 8 γυναίκες κατηγορούν για σεξουαλική κακοποίηση τον διάσημο συγγραφέα
Ryanair: Γιατί η εταιρεία θέλει να περιορίσει την κατανάλωση αλκοόλ στα δύο ποτά ανά επιβάτη
Τουρκία: 11 νεκροί σε ένα 24ωρο στην Κωνσταντινούπολη εξαιτίας κατανάλωσης νοθευμένου αλκοόλ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.