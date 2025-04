Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν, το Σάββατο (26/4, πρωί Κυριακής 27/4 ώρα Ελλάδας) αφού ένα άτομο που οδηγούσε ένα SUV έπεσε σε πλήθος κατά τη διάρκεια ενός φεστιβάλ Φιλιππινέζων στο Βανκούβερ του Καναδά, όπως ανέφερε η τοπική Αστυνομία. Μάλιστα, αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού έκανε λόγο για «εμπόλεμη ζώνη».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το BBC, η Αστυνομία του Βανκούβερ ανέφερε ότι ερευνά ένα «περιστατικό με μαζικές απώλειες» μετά τον θάνατο αρκετών ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων. Ένας 30χρονος άνδρας, πιθανόν ασιατικής καταγωγής, από το Βανκούβερ συνελήφθη στον τόπο του συμβάντος, σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από λίγη ώρα.

Περίπου στις 20:14 [τοπική ώρα], ένας άνδρας έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε μεγάλο πλήθος στο Lapu Lapu Day Festival, κοντά στην East 43rd Avenue και Fraser Street. Νωρίτερα, η Αστυνομία είχε αναφέρει ότι το περιστατικό σημειώθηκε στην East 41st Avenue και Fraser Street. Η έρευνα συνεχίζεται και η Αστυνομία ζητά από οποιονδήποτε έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει μαζί της.

The driver of the vehicle who drove into the Lapu Lapu Festival in Vancouver, Canada earlier, killing and injuring several people, has since been detained by police. Witnesses at the scene state that he appears to be a 20-year-old Asian male and possibly mentally challenged in… pic.twitter.com/a9Emv6Vcdu