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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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11.06.2025 15:47

Θαλασσοταραχή στην… ψηφιακή Ελλάδα: Χωρίς data center για δεύτερη ημέρα το υπ. Ναυτιλίας

11.06.2025 15:47
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«Τυφλό» παραμένει για δεύτερο 24ωρο το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Λιμενικό Σώμα, καθώς από χθες οι υπηρεσίες τους βρίσκονται εκτός λειτουργίας δημιουργώντας προβλήματα σε όσους προσπαθούν να τις χρησιμοποιήσουν, ακόμα και για διεκπεραίωση απλών αιτημάτων.

Ενώ ο server παραμένει… πεσμένος, το υπουργείο Ναυτιλίας επικαλείται τεχνικό πρόβλημα στη διασύνδεση στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν οι ιστοσελίδες και όλες οι ηλεκτρονικές εφαρμογές του φορέα. Από τη βλάβη, οι μόνες λειτουργίες που δεν έχουν επηρεαστεί είναι οι λειτουργίες του Θαλάμου Επιχειρήσεων του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος. Άγνωστο παραμένει πότε θα αποκατασταθεί η βλάβη, η οποία μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουν πως προέκυψε.

Με ανακοίνωση του ο βουλευτής Χίου και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ναυτιλίας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Σταύρος Μιχαηλίδης καταγγέλλει ότι «Εκτός λειτουργίας βρίσκεται εδώ και δύο μέρες το κέντρο ηλεκτρονικών δεδομένων (data center) του Υ.ΝΑ.Ν.Π. και του Λιμενικού Σώματος». 

«Επιπλέον, πέραν του γεγονότος ότι οι κεντρικές υπηρεσίες δεν μπορούν να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά με τις περιφερειακές υπηρεσίες και Λιμενικές Αρχές σε όλη την επικράτεια, προκαλεί ανησυχία η αδυναμία πρόσβασης σε ευαίσθητα δεδομένα και βάσεις πληροφοριών εσωτερικής, κρατικής και ενωσιακής ασφάλειας.

Τα πραγματικά αίτια της κατάρρευσης του data center παραμένουν άγνωστα, μέχρι σήμερα, ενώ το Υ.ΝΑ.Ν.Π. αποφεύγει να προβεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω ανακοίνωση, παρά μόνον ότι παραμένει ανεπηρέαστη η λειτουργία του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Η “κατάρρευση” του data center του Υ.ΝΑ.Ν.Π. & του Λ..Σ δεν πρέπει να ξαφνιάζει την ηγεσία του υπουργείου. Υπήρξαν προειδοποιήσεις χωρίς, τελικά, να αποτρέψουν την ταλαιπωρία των πολιτών και τη διατάραξη της λειτουργίας των υπηρεσιών.

Μαζί “κατέρρευσαν” σαν χάρτινος πύργος οι βαρύγδουπες ανακοινώσεις των υπουργών Ναυτιλίας της κυβέρνησης για ψηφιοποίηση και απλούστευση διαδικασιών, αναδεικνύοντας για άλλη μια φορά την τραγική ανεπάρκειά τους.», καταλήγει ο κ. Μιχαηλίδης.

Ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσε και η τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής Πόπη Τσαπανίδου και το Τμήμα Ψηφιακής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ:

«Η κατάρρευση του server του Υπουργείου Ναυτιλίας και η παύση λειτουργίας των ιστοσελίδων του Υπουργείου και του Λιμενικού Σώματος αναδεικνύει για άλλη μια φορά και με εκκωφαντικό τρόπο την ανικανότητα της Κυβέρνησης να προστατεύσει βασικές ψηφιακές υποδομές του κράτους. Η αδρανοποίηση κρίσιμων υπηρεσιών που αφορούν στην εμπορική και επιβατική ναυσιπλοΐα και η πρωτοφανής καθυστέρηση εξυπηρέτησης αιτημάτων πολιτών και επαγγελματιών της θάλασσας, εν μέσω μάλιστα τουριστικής περιόδου, απεικονίζουν την κυβερνητική ανεπάρκεια και την επιπολαιότητα αντιμετώπισης κρίσιμων ζητημάτων όπως η ασφάλεια, η οικονομική δραστηριότητα και η καθημερινότητα των πολιτών. Η ψηφιακή κατάρρευση δεν καλύπτεται με δικαιολογίες. Απαιτείται άμεσα σχέδιο θωράκισης και όχι πρόχειρα «μπαλώματα» και επικοινωνιακά πυροτεχνήματα.

Ζητάμε άμεση και πλήρη ενημέρωση για το σχέδιο ψηφιακής θωράκισης και χρηματοδότησης του Υπουργείου Ναυτιλίας, με προγραμματισμένες αναβαθμίσεις, εφεδρικούς servers και μηχανισμούς ασφαλείας, ώστε να μην επαναληφθεί αυτός ο ψηφιακός εκτροχιασμός».

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