ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 15:16
24.06.2025 16:51

Επίθεση αυτοκτονίας σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στη Δαμασκό: Άγνωστη τζιχαντιστική ομάδα ανέλαβε την ευθύνη

Μια σχετικά άγνωστη περιθωριακή τζιχαντιστική ομάδα, η Σαράγια Ανσάρ αλ Σούνα (Ταξιαρχία Υποστηρικτών Σουνιτών), ανέλαβε σήμερα την ευθύνη για την επίθεση αυτοκτονίας την Κυριακή στην ορθόδοξη εκκλησία του Προφήτη Ηλία στη Δαμασκό. Η επίθεση προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 25 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 63.

Σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ομάδα ισχυρίστηκε ότι η επίθεση ήταν αντίποινα για αυτό που χαρακτήρισε ως «προκλήσεις από Χριστιανούς στη Δαμασκό». Απείλησε με νέες επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτοκτονίας. Στο παρελθόν, η ομάδα αυτή είχε εκτοξεύσει απειλές προς Χριστιανούς, Αλαουίτες, Δρούζους και σιίτες Μουσουλμάνους.

Ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας Άχμαντ αλ Σάρα δεσμεύτηκε χθες ότι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην «ειδεχθή» επίθεση εναντίον της εκκλησίας.

Οι ισλαμιστικές αρχές της Συρίας κατηγόρησαν ευθέως την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος για την επίθεση και ανακοίνωσαν συλλήψεις χθες Δευτέρα στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ασφαλείας.

Οι συριακές αρχές κατηγόρησαν μέλος της τζιχαντιστικής σουνιτικής οργάνωσης ότι είναι ο δράστης της επίθεσης αυτοκτονίας κατά της εκκλησίας του Προφήτη Ηλία.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Άνας Χατάμπ, μια επιχείρηση διεξήχθη εναντίον «τοποθεσιών πυρήνων της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος». Το υπουργείο τόνισε ότι η έρευνα συνεχίζεται και όλοι οι ένοχοι θα τιμωρηθούν.

Ανέλαβε την ευθύνη και για προηγούμενες επιθέσεις στο χωριό Αρζέχ και την επαρχία Χάμαρα

Αλλά στην ανακοίνωσή της, η Σαράγια Ανσάρ αλ Σούνα -η οποία έχει μόνο μερικές εκατοντάδες ακόλουθους στο Telegram– απέρριψε αυτή την εκδοχή, αποκαλώντας την «ψευδή και κατασκευασμένη».

Ανέλαβε την ευθύνη για μια επίθεση τον Φεβρουάριο στο χωριό Αρζέχ στην επαρχία Χάμαρα και έχει απειλήσει άτομα που συνδέονται με την μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

