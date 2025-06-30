Το BYD Atto 3 ανανεώνεται στα σημεία

Το best seller ηλεκτρικό μοντέλο της κατηγορίας C SUV της BYD, το Atto 3, ανανεώνεται στα σημεία. Με σημαντικές αναβαθμίσεις στην τεχνολογία και στη σχεδίαση, φιλοδοξεί να διατηρήσει τις υψηλές πωλήσεις στην κατηγορία του. Άλλωστε με 729 ταξινομήσεις το 2024 κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία του με μερίδιο αγοράς 33,6%.

Εξωτερικά έχουν διατηρηθεί οι αναλογίες, με τη σχεδιαστική γλώσσα «Dragon Face» να κάνει το αυτοκίνητο να ξεχωρίζει, ακόμα και το βράδυ. Με μήκος 4.45μ., πλάτος 1.87μ. και με το μεταξόνιο να φθάνει τα 2.72μ προσφέρει μεγάλους χώρους στους επιβάτες. Η καμπίνα μπορεί να φιλοξενήσει πέντε επιβάτες, χάρη και στο επίπεδο δάπεδο που εξασφαλίζει η e-platform 3.0. Τα πίσω καθίσματα είναι διαιρούμενα σε αναλογία 60:40, αυξάνοντας τη χωρητικότητα του χώρου αποσκευών από τα 440 στα 1.338 λίτρα με την πλήρη αναδίπλωσή τους, ενώ τα εμπρός ρυθμίζονται ηλεκτρικά και είναι θερμαινόμενα. Νέα στοιχεία είναι το στάνταρ θερμαινόμενο τιμόνι, ενώ στην έκδοση Design τα εμπρός καθίσματα είναι και αεριζόμενα, αυξάνοντας το επίπεδο άνεσης του θερμούς μήνες. Νέας σχεδίασης είναι οι κομψές ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, με τις 8 ακτίνες να τονίζουν τον premium χαρακτήρα του.

Αλλαγές έχουν γίνει και σε μηχανολογικό επίπεδο, με αυτές που ξεχωρίζουν να αφορούν τη νέα ρύθμιση της ανάρτησης ώστε το αυτοκίνητο να παρουσιάζεται πιο οδηγοκεντρικό, τη δυνατότητα πιο γρήγορης φόρτισης 110 kW σε συνεχές ρεύμα (DC), το πιο αποδοτικό σύστημα θέρμανσης, καθώς και τη μπαταρία 12V τεχνολογίας LFP για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και αξιοπιστία.

Το νέο μοντέλο είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα στις εκδόσεις Comfort και Design. Και οι δύο διακρίνονται για τον πλήρη εξοπλισμό. Η τιμή του νέου Atto 3 Comfort είναι 30.990 ευρώ, οι οποίες περιλαμβάνουν την κρατική επιδότηση και το μπόνους της εταιρείας.

Διαβάστε επίσης:

Η Dacia ετοιμάζει ηλεκτρικό Duster

Γιώργος Αμούτζας: «Έγινε σε ένα σημείο που ξέραμε πολύ καλά», λέει για το ατύχημα στο Ράλλυ Ακρόπολης

Ράλλυ Ακρόπολις: Νικητής για πρώτη φορά ο Τανάκ