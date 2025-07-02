Κώστας Τσουκαλάς σε Παύλο Μαρινάκη: «Ο κ. Βάρρας και ο κ. Μπρατάκος δεν βρήκαν 5 λεπτά να ενημερώσουν τον κ. Μητσοτάκη;»

Απάντηση στον Παύλο Μαρινάκη που κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για στείρα αντιπολιτευτική τακτική, μετά τις αποκαλύψεις της εφημερίδας «Καθημερινή», ότι υπήρξαν δύο επιστολές, που εστάλησαν ως ενημερωτικά σημειώματα, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2023, από τον πρώην Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελο Σημανδράκο στον τότε υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Γιάννη Μπρατάκο, έδωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.

«Αποκαλύπτεται ότι υπήρχε e-mail, το οποίο είχε κοινοποιηθεί στον κ. Μπρατάκο, όταν είχε συγκεκριμένα καθήκοντα ως υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ. Τι συζητούσαν στο Μέγαρο Μαξίμου; Ο κ. Βάρρας επί πέντε χρόνια στο Μαξίμου και ο κ. Μπρατάκος δεν βρήκαν πέντε λεπτά να ενημερώσουν τον πρωθυπουργό για τη δέσμευση χιλιάδων ΑΦΜ; Είναι ξεκάθαρο ότι το Μέγαρο Μαξίμου γνώριζε. Και εμένα μου φαίνεται αδιανόητο να μην γνώριζε ο πρωθυπουργός του “επιτελικού κράτους” που ελέγχει τα πάντα από το Μέγαρο Μαξίμου, τι συμβαίνει» σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM 90,1, το σημερινό δημοσίευμα της «Καθημερινής».

«Ο πρωθυπουργός σήμερα συνεχίζει να υποστηρίζει ότι κανένας σύμβουλός του δεν τον ενημέρωσε; Άρα, η επίσημη θέση της κυβέρνησης είναι ότι ο πρωθυπουργός επέλεγε συμβούλους, οι οποίοι ποτέ δεν τον ενημερώνουν για τίποτα;» πρόσθεσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Αναφερόμενος στον κυβερνητικό εκπρόσωπο που καταλόγισε στο ΠΑΣΟΚ ότι υιοθετεί στείρα αντιπολιτευτική τακτική ο κ. Τσουκαλάς τόνισε: «Δεν θα κάνουμε κατά παραγγελία αντιπολίτευση όπως θέλει η Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση είναι πολύ βαριά εκτεθειμένη από συνεχείς αποκαλύψεις και μέσα στον πανικό της θέλει να ελέγξει και με ποιον τρόπο θα ασκήσει το ΠΑΣΟΚ τα αντιπολιτευτικά του καθήκοντα», τόνισε ο κ. Τσουκαλάς.

Σχετικά με τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί η μελέτη της ογκώδους δικογραφίας και θα συνταχθεί η πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής ενδέχεται προς το τέλος της άλλης εβδομάδας. «Για εμάς είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρξει παραγραφή των αδικημάτων, άρα είναι δεδομένο ότι θα δράσουμε γρήγορα σε αυτήν την κατεύθυνση.

Εμείς σε όλες τις υποθέσεις -και στα Τέμπη- έχουμε επιλέξει να ακολουθούμε το πνεύμα της δικογραφίας. Κάθε δικογραφία έχει ένα σκεπτικό. Εμείς πάλι θα πάμε με αυτό το σκεπτικό. Το σκεπτικό αυτό οδηγεί στο να ελεγχθεί ο κ. Αυγενάκης και ο κ. Βορίδης», συμπλήρωσε.

Ο Κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση κυβερνά έξι χρόνια εξαγγέλλοντας μεταρρυθμίσεις, εκσυγχρονισμό και “επιτελικό” κράτος. Και αντί για αυτά, έφερε διαφθορά, αναξιοκρατία, πλατειασμό. Κληρονόμησε μια παθογένεια από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και την απογείωσε».

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν το ΠΑΣΟΚ ζητά εκλογές, επανέλαβε: «Νομίζω ότι είναι καθαρό: Αφού δρομολογηθούν όλες οι ενέργειες που εγγυώνται ότι δεν θα έχουμε παραγραφή αδικημάτων που ενδεχομένως έχουν τελεστεί, η επόμενη και μοναδική επιλογή που έχει ο πρωθυπουργός για να μπει τέλος στην αστάθεια και την παρακμή είναι αμέσως μετά να προκηρύξει εκλογές για να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα η κυβέρνηση κατηγόρησε το κόμμα της μείζονος αντιπολίτευσης ότι «κατάλαβε» ακριβώς το αντίθετο από αυτό που έγινε, παραθέτοντας σχόλιο του Παύλου Μαρινάκη στον ΣΚΑΪ, όπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι «από αυτά τα οποία διαβάζω, χωρίς να έχω λόγο να διαψεύσω την “Καθημερινή” και το ρεπορτάζ της, τι προκύπτει; Ότι ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Σημανδράκος το 2023, δηλαδή μετά τις εκλογές και πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, είχε την άποψη ότι δεν έπρεπε να πληρωθούν κάποια “κόκκινα” όπως τα έλεγε ΑΦΜ. Αν δείτε το ρεπορτάζ, νομίζω είναι 9.300 ΑΦΜ. Έλεγε ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι “εγώ θεωρώ ότι αυτά δεν πρέπει να πληρωθούν”. Και οι συνεργάτες του Μαξίμου, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, γιατί ο κ. Γιάννης Μπρατάκος ήταν τότε υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, άφησαν αυτονοήτως τον κ. Σημανδράκο να μπλοκάρει αυτά τα ΑΦΜ».

Δηλαδή, συνεχίζουν οι πηγές, οι πληρωμές του 2023 έγιναν όπως ακριβώς είχαν αποφασισθεί από τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους μπλοκαρισμένους «κόκκινους» ΑΦΜ εκτός των ενισχύσεων.

