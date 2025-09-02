Στο φουλ έχουν βάλει τις μηχανές τους στο ΠΑΣΟΚ με την Χαριλάου Τρικούπη να πυκνώνει τα πολιτικά του μηνύματα εν όψει και της ΔΕΘ.

Εν αρχή η… αποδόμηση

Για την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου το ΠΑΣΟΚ επεφύλαξε στην κυβέρνηση την αποδόμηση των επιχειρημάτων της με την Χαριλάου Τρικούπη να υποστηρίζει ότι εξήγησε τεκμηριωμένα τα σημεία αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής.

Οι συνεντεύξεις τύπου, όπως έγραψε το Ποντίκι έχουν ως στόχο να στρωθεί το χαλί για το κυβερνητικό σχέδιο που θα ανακοινώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στις 13-14 Σεπτεμβρίου στη ΔΕΘ.

Σύμφωνα με πληροφορίες αυτό που θέλουν στο ΠΑΣΟΚ να καταδείξουν, είναι ότι «η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί και δεν θέλει να αλλάξει πολιτική ρότα, οπότε οι απογοητευμένοι ψηφοφόροι δεν έχουν τίποτα να περιμένουν διαφορετικό από μια κυβέρνηση που απέδειξε επί 6 χρόνια ότι ήθελε να μοιράσει τον πακτωλό των ευρωπαϊκών πόρων σε φίλους και ημέτερους, δεν πολέμησε τα καρτελ και τις ολιγοπωλιακές πρακτικές».

Πρεμιέρα για τις συνεντεύξεις Τύπου

Η πρεμιέρα των συνεντεύξεων Τύπου της «Μαύρης Βίβλου» έγινε χθες Δευτέρα όπου οι βουλευτές και τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ περιέγραψαν λεπτομερώς τα πεπραγμένα της Νέας Δημοκρατίας στην εκτέλεση του Ταμείου Ανάκαμψης, των επενδύσεων, της οικονομίας και του αναπτυξιακού παραγωγικού μοντέλου.

Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη εξηγούσαν: «θα μπορούσαμε να πούμε ότι στον τομέα της οικονομίας και της ανάπτυξης, ένας εύκολος τίτλος για τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη είναι “μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία”. Καθώς όπως εκτιμούν συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη «σπαταλήθηκαν παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, αλλά κυρίως σπαταλήθηκε και υποτιμήθηκε ο κόπος του ελληνικού λαού την προηγούμενη δεκαετία. Ένας λαός που έκανε πολλή υπομονή, άντεξε μια δύσκολη δεκαετία και ήλπιζε ότι θα μπούμε σε έναν ενάρετο κύκλο, όπου πράγματι θα μπορεί η Ελλάδα να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, θα μπορεί να έχει ένα κράτος το οποίο εκπληρώνει βασικές προσδοκίες που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι δεδομένες».

Από την κριτική του ΠΑΣΟΚ δεν ξεφεύγει ο κ. Μητσοτάκης στον οποίο καταλογίζουν πως προχώρησε σε συνθήματα για τον εκσυγχρονισμό και τις μεταρρυθμίσεις». «Έμειναν κενό γράμμα και σήμερα μοιάζουν μία άψυχη, κακοσυντηρημένη διακόσμηση σε ένα σκηνικό που καταρρέει», σχολιάζουν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη.

Το πρόγραμμα των Συνεντεύξεων Τύπου

Για σήμερα σειρά έχει η συνέντευξη τύπου για κόστος διαβίωσης όπου Μ. Αποστολάκη, Γ. Νικητιάδης, Π. Χρηστίδης, Φ. Παρασύρης, Ι. Τσίμαρης ξεδιπλώνουν την Μαύρη Βίβλο στο ιδιωτικό χρέος, την ακρίβεια, τα τιμολόγια του ρεύματος, την υγεία. Ενώ Πέμπτη και Παρασκευή βουλευτές και τομεάρχες θα αναλύσουν αν η Νέα Δημοκρατία παραδίδει μια Ελλάδα «ανθεκτική» και αν η ίδια ως κυβέρνηση υπηρέτησε την ποιότητα των θεσμών και της δημοκρατίας.

Επιστολή Ανδρουλάκη για τους θεσμούς

Σε ό,τι έχει να κάνει με τους θεσμούς είναι ενδεικτική η κίνηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος με επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής ζητεί – ενόψει και της κάλυψης των κενών θέσεων των προέδρων στις συνταγματικά προβλεπόμενες Ανεξάρτητες Αρχές – μετά από διαβούλευση στη Διάσκεψη των Προέδρων και σχετική απόφαση-, να προχωρήσει σε ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος με περιγραφή των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων. «Μια κίνηση υψηλού συμβολισμού απέναντι στην πελατειακή λογική άσκησης εξουσίας εκ μέρους της ΝΔ», σχολιάζουν στην Χαριλάου Τρικούπη.

