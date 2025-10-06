search
06.10.2025 13:11

Kylie Minogue: Η συγκινητική ανάρτησή της για τον Nick Cave και την «φονική μπαλάντα» που είχαν τραγουδήσει μαζί (Video)

06.10.2025 13:11
cave_kylie_new

Ήταν Οκτώβριος του 1995 όταν μια απρόσμενη συνεργασία «έριχνε» τα ραδιοκύματα και προκαλούσε… πανικό με το βίντεο κλιπ του στο MTV.

H απόλυτη ποπ σταρ, Kylie Minogue, και ο «σκοτεινός άγγελος» της ανεξάρτητης μουσικής, ο Nick Cave, όχι μόνο τραγουδούσαν μαζί, αλλά… πρωταγωνιστούσαν κιόλας σε μια μακάβρια μπαλάντα, γραμμένη για τον δίσκο του Cave με τον εύγλωττο τίτλο «Murder Ballads».

To ντουέτο των δύο Αυστραλών καλλιτεχνών στο συγκλονιστικό «Where the wild roses grow», πέραν το ότι απέδειξε για άλλη μια φορά ότι τα ετερώνυμα έλκονται, αποτέλεσε τραγούδι-σύμβολο για τις καριέρες και των δύο καλλιτεχνών.

Το πόσο τους έχει «στιγματίσει» η συνεργασία αυτή φαίνεται και από το γεγονός ότι 30 χρόνια μετά, η υπέροχη Kylie, όχι μόνο θυμήθηκε την εποχή που κυκλοφορούσε η «φονική μπαλάντα», αλλά εξέφρασε την αγάπη της προς τον Nick Cave, με μια ανάρτηση στα social media.

«Ήμουν το Άγριο Ρόδο του Nick Cave για 30 χρόνια. Θα παραμείνω το Άγριο Ρόδο του Nick Cave για πάντα. Ευχαριστώ Nick», έγραψε η μεγάλη κυρία της ποπ.

