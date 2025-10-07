search
ΤΡΙΤΗ 07.10.2025 15:45
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.10.2025 12:54

Τελευταία ευκαιρία για όσους θέλουν να τρέξουν στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας – Ο ΟΠΑΠ προσφέρει 2.300 δωρεάν συμμετοχές στα 5, 10, 42 χλμ. ή 5 τα χλμ. Universities Night Run

07.10.2025 12:54
opap-marathwnios

Μπορούν να πάρουν μέρος στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας οι δρομείς που αποφάσισαν να δηλώσουν συμμετοχή μόλις ένα μήνα πριν από τη διοργάνωση; Αν  επισκεφθούν ένα από τα 150 επιλεγμένα καταστήματα ΟΠΑΠ σε όλη την Αθήνα, μέσω των οποίων διεκδικούν τις 2.300 δωρεάν συμμετοχές που προσφέρει ο ΟΠΑΠ για τις διαδρομές της διήμερης δρομικής γιορτής, τότε μπορούν!

Δείτε τι έκαναν οι δρομείς που θέλουν να συμμετάσχουν στη μεγάλη δρομική γιορτή:

Ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Νοεμβρίου. Οι 2.300 συμμετοχές που προσφέρει δωρεάν ο ΟΠΑΠ, Μέγας Χορηγός της διοργάνωσης, είναι για τον Μαραθώνιο Δρόμο των 42.195 μέτρων, τις διαδρομές των 5 και 10 χιλιομέτρων, καθώς και για τον αγώνα 5 χλμ. Universities Night Run, τη βραδινή διαδρομή για φοιτητές και φοιτήτριες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν εδώ το πλησιέστερο κατάστημα ΟΠΑΠ, το οποίο θα πρέπει να επισκεφθούν μέχρι και την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, για να συμπληρώσουν τη φόρμα εγγραφής και να συμμετάσχουν στην κλήρωση, που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου για την ανάδειξη των 2.300 τυχερών.

Η συμμετοχή επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 18 ετών.

Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω email, όπου θα βρουν και θα συμπληρώσουν την ειδική  φόρμα του ΣΕΓΑΣ για να οριστικοποιήσουν και επικυρώσουν τη συμμετοχή τους. Τον αγωνιστικό αριθμό τους και το υλικό του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, θα τα παραλάβουν από το κατάστημα ΟΠΑΠ, όπου υπέβαλαν αίτηση, επιδεικνύοντας την αστυνομική ταυτότητα και τον μοναδικό αριθμό συμμετοχής τους.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsipras_pappas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς «προσκαλεί» Τσίπρα: Εκλογική συνεργασία και με επικεφαλής εκλεγμένο από τον αριστερό και προοδευτικό κόσμο

Edouard Philippe new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: «Μακρόν, παραιτήσου» και «δεν καταλαβαίνω τι κάνεις» λένε στον Γάλλο πρόεδρο δύο πρώην πρωθυπουργοί του

2025-corollacrossgrsport-det-004
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Toyota Corolla Cross ήρθε στην Ελλάδα: Εκδόσεις, τιμές και εξοπλισμός

Πηγή: twitter, El Pais
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Κτίριο κατέρρευσε στο κέντρο της Μαδρίτης – Τουλάχιστον τρεις τραυματίες, αναφορές για εγκλωβισμένους (photos/video)

dimos athinaion 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Λουκέτο σε 11 ακόμη καταστήματα για υπέρβαση κοινοχρήστου χώρου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
svitailo-new
LIFESTYLE

Ιβάν Σβιτάιλο: «Δεν θα μπορέσω να νιώσω ποτέ περήφανος για την ερμηνεία μου σε αυτό το σίριαλ» (Video)

kreas varvakeios
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα ύψη οι τιμές των κρεάτων λόγω πανώλης και ευλογιάς: Στα 25 ευρώ πάει το μοσχάρι, 20% πάνω το αρνί

parko11
ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Παραλίγο... «οικολογικό χάος» σε εθνικό πάρκο εξαιτίας μιας συσκευασίας Cheetos (Video)  

makis_voridis_2606
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βίντεο στα social από ΠΑΣΟΚ για την παραγραφή Βορίδη

elon musk 7765- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έπεσε η Tesla: Ποια είναι η υπερδύναμη που προηγείται πλέον στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 07.10.2025 15:45
tsipras_pappas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς «προσκαλεί» Τσίπρα: Εκλογική συνεργασία και με επικεφαλής εκλεγμένο από τον αριστερό και προοδευτικό κόσμο

Edouard Philippe new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: «Μακρόν, παραιτήσου» και «δεν καταλαβαίνω τι κάνεις» λένε στον Γάλλο πρόεδρο δύο πρώην πρωθυπουργοί του

2025-corollacrossgrsport-det-004
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Toyota Corolla Cross ήρθε στην Ελλάδα: Εκδόσεις, τιμές και εξοπλισμός

1 / 3