Οι μετρήσεις για τους δελφίνους στη ΝΔ, η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη και ο Δένδιας, η επιστολή Τσακαλώτου και το καρφί Πολάκη, και ένας υπερτιμημένος γιάπης

Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα

Αν ρωτήσει κάποιος δημόσια τους τρεις- τέσσερις «δελφίνους» του Μητσοτάκη, ουδείς θα απαντήσει ότι έχει σκοπό να τον διαδεχθεί.

Αυτό όμως δεν τους εμποδίζει να κάνουν «παραγγελιές» σε δημοσκόπους και να διοχετεύουν τις έρευνες στα ΜΜΕ.

Το τελευταίο διάστημα λοιπόν δύο Όμιλοι επιχειρηματιών παρήγγειλαν έρευνα με το βασικό ερώτημα, ποιος θα πρέπει να διαδεχθεί (!) – ή να αντικαταστήσει θα έλεγα εγώ – τον Μητσοτάκη.

Στη μία παραγγελιά, ο Δένδιας προηγείται 10 μονάδες του Πιερρακάκη.

Στην άλλη, η διαφορά πέφτει στις τέσσερις μονάδες και στο σύνολο των ψηφοφόρων σχεδόν ισοπαλία.

Άντε να βρεις άκρη.

Απλώς για την ιστορία να σας πω ότι σπανίως – μην πω ποτέ – τα φαβορί δεν κέρδισαν στην κούρσα διαδοχής στη Νέα Δημοκρατία.

Πάντα βέβαια υπάρχει πρώτη φορά.

– Εν τω μεταξύ στην δελφινομαχία φαίνεται ότι κάποιοι ρίχνουν και τον Επίτροπο Απόστολο Τζιτζικώστα. Ναι, ναι, το έχουμε ξαναδεί το έργο και δεν είχε κόψει εισιτήρια.

Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη και ο Δένδιας

Αύριο ή το αργότερο μεθαύριο έρχεται στη Βουλή η πολυσυζητημένη και άκρως αμφιλεγόμενη τροπολογία της κυβέρνησης για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Οι αντιδράσεις είναι τεράστιες, καθώς μετατρέπει το χώρο σε «αστυνομοκρατούμενη» περιοχή, ενώ υποκρύπτει τη διάθεση να σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων στην τραγωδία των Τεμπών και να μην ξαναγίνουν εκεί διαμαρτυρίες και συγκεντρώσεις.

Θα δούμε το ακριβές περιεχόμενό της – είμαι βέβαιος ότι ο Σκέρτσος θα «ζωγραφίσει» πάλι -, όπως και την πρακτική εφαρμογή της όταν ψηφιστεί.

Αλλά ένα άκρως ενδιαφέρον στη διαδικασία που θα υπάρξει στη Βουλή είναι τι θα κάνει ο Νίκος Δένδιας.

Θα μιλήσει ή θα ασκήσει το… δικαίωμα της σιωπής;

Θα ταχθεί υπέρ ή θα αφήσει να εννοηθεί πως διαφωνεί; Στην πρώτη περίπτωση το Μαξίμου θα ακυρώσει την κριτική για την υπόθεση Ρούτσι, στη δεύτερη θα τον «εκθέσει» στη δεξιά βάση της ΝΔ.

Εκτός κι αν ο Κερκυραίος έχει κάποιο τρίτο δρόμο…

Ποιοτικές έρευνες και στοχευμένες παρεμβάσεις

Ρώτησα κάποιους κυβερνητικούς που έχουν ενημέρωση, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης βγήκε με tiktok για το πετρέλαιο θέρμανσης και γενικά ασχολείται με τα σούπερ μάρκετ τελευταία και άλλα τέτοια.

Μου απάντησαν ότι όλες οι ποιοτικές έρευνες που φτάνουν στο Μαξίμου λένε ότι η ακρίβεια είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος της κυβέρνησης.

Όταν λοιπόν βλέπετε τον ίδιο τον Μητσοτάκη να ασχολείται με κάποιο θέμα τόσο πολύ να ξέρετε ότι έχει σοβαρό λόγο να το κάνει. Το Μαξίμου εντοπίζει, μελετάει και κάνει επικοινωνιακή πολιτική – ενίοτε και πολιτική σκέτη.

– Το λέω μήπως καταλάβουν και στην αντιπολίτευση τη μέθοδο, ώστε να έχουν στοχευμένες παρεμβάσεις.

Η «εξουσιοδότηση» του Τσακαλώτου

Προκάλεσε συζητήσεις – και λογικό ήταν – η αποκάλυψη που έκανε το topontiki.gr το Σάββατο, για την επιστολή Τσακαλώτου στις 9/7/2015 στον Γερούν τον Ντάισεμπλουμ, με την οποία δηλωνόταν η πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να δεχθεί κάθε απαίτηση των δανειστών, μετά το δημοψήφισμα και ενόψει του συμβιβασμού που ερχόταν για την υπογραφή του τρίτου μνημονίου.

Η επιστολή, η οποία δεν είχε δημοσιευτεί ποτέ ολόκληρη, έγινε αντικείμενο αιχμηρού σχολιασμού, ενώ προκάλεσε και την απάντηση του ίδιου του Ευκλείδη Τσακαλώτου – αναλυτικό ρεπορτάζ θα βρείτε στα σχετικά δημοσιεύματα.

Εκείνο που έκανε εντύπωση πάντως είναι ότι ο Τσακαλώτος δεν παραπέμπει σε καμία κυβερνητική απόφαση – συνεδρίαση υπουργικού ή ό,τι άλλο – για την κίνησή του αυτό τότε; Θα μπορούσε να πει για παράδειγμα ότι «δεν την έκανα μόνος μου την επιστολή, ήταν μία συντεταγμένη ενέργεια, κατόπιν εντολής του πρωθυπουργού», κάτι τέτοιο τέλος πάντων.

Έτσι λοιπόν μου τίθεται το εξής ερώτημα: Υπήρξε ή όχι απόφαση της κυβέρνησης για αυτή την επιστολή; Πότε, πώς και από ποιους ελήφθη; Απλά, λιτά κι απέριττα μπορεί να απαντηθεί το ερώτημα αυτό.

Στην περίπτωση που η απάντηση είναι όχι, δημιουργείται η εξής απορία: Ο Τσακαλώτος ένιωθε ότι ήταν υπουργός που έπρεπε να παίρνει εντολές από τον Αλέξη Τσίπρα και να του δίνει λογαριασμό ή θεωρούσε ότι δεν όφειλε να κάνει κάτι τέτοιο διότι απολάμβανε της εμπιστοσύνης των δανειστών τόσο πολύ που κανείς δεν μπορούσε να τον κουνήσει;

Δεν ζητάω πολλά έτσι;

– Για την ιστορία, η «εξουσιοδότηση» για διαπραγμάτευση στο Eurogroup της 12ης Ιουλίου, δόθηκε στον Τσακαλώτο από τη Βουλή στις 11 Ιουλίου σε μία επεισοδιακή συνεδρίαση. Μέχρι τότε με τι «εντολή» έλεγε ό,τι έλεγε στον Γερούν και τους δανειστές, κάνοντας από μόνος του υποχωρήσεις πριν ξεκινήσει κανονικά η διαπραγμάτευση;

– Εύλογες οι απορίες διότι έχει δίκιο ο Παύλος Πολάκης που έγραψε στον Τσακαλώτο «τα… έκανες τρόχαλο με την απάντηση στο ποντίκι». Καταπίνεται το χοντρό χαλίκι;

Σκηνοθέτης

Βγήκε ο σκηνοθέτης Σωτήρης Τσαφούλιας και έκανε βαρύγδουπες δηλώσεις σε πρωινάδικο – τις φιλοξενήσαμε και εμείς – του στυλ, αυτοί που προσβάλλουν το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη δεν είναι απέξω, αλλά αυτοί που είναι μέσα στο κοινοβούλιο. Σιγά ρε μεγάλε κόψε λίγο την αντίσταση και ξεκουράσου! Με αυτές τις γενικότητες τρέχουμε και τα μαζεύουμε κάθε 4-5 χρόνια με διάφορες ακροδεξιές συμμορίες που ξεφυτρώνουν με πολιτικό μανδύα. Εμείς αγαπητέ, έχουμε κάνει πολύ πιο σκληρή κριτική επί της ουσίας για την έλλειψη σεβασμού σε αυτούς που διαμαρτύρονται δικαίως μπροστά στον Άγνωστο. Αυτοί οι γενικοί αφορισμοί καλό δεν κάνουν. Πάρε κάνα δυο Όσκαρ και άντε μετά, ίσως να ανεχθούμε τις υπερβολές.

Κάτσε να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα…

Μπορεί τα επίσημα στοιχεία να μη δείχνουν –προς το παρόν– ανησυχητικές ενδείξεις, ωστόσο η αγορά αρχίζει να στέλνει τα δικά της, πιο «σιωπηλά» μηνύματα. Οι τραπεζικές ροές έχουν ελαφρώς επιβραδυνθεί, τα νέα επενδυτικά σχέδια μπαίνουν στο συρτάρι για λίγους μήνες, ενώ σε πηγαδάκια κορυφαίων επιχειρηματιών ακούγεται όλο και πιο συχνά η φράση «κάτσε να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα».

Έμπειρα στελέχη της αγοράς παρατηρούν ότι το τελευταίο διάστημα, πίσω από το χαμόγελο της επίσημης αισιοδοξίας, διακρίνεται μια αυξανόμενη επιφυλακτικότητα. Δεν είναι μόνο το διεθνές περιβάλλον, οι γεωπολιτικές εντάσεις ή η αυξημένη χρηματοοικονομική αβεβαιότητα — είναι και μικρές ενδείξεις στην εγχώρια κατανάλωση, στη ρευστότητα των επιχειρήσεων, ακόμη και στα αιτήματα για παράταση πληρωμών προς το Δημόσιο.

Όπως σχολίασε χαρακτηριστικά γνωστός επιχειρηματίας, «υπάρχουν κάποια καμπανάκια… δεν είναι τίποτα σοβαρό ακόμη, αλλά καλό είναι να κρατάμε μια πισινή». Οι πιο ψύχραιμοι μιλούν για «φυσιολογική φάση επιβράδυνσης», ωστόσο αρκετοί αναγνωρίζουν ότι το επόμενο τρίμηνο θα δείξει αν πρόκειται για συγκυριακό φαινόμενο ή για την αρχή μιας πιο απαιτητικής περιόδου

Προς τον γιάπη μάνατζερ:

Δεν σου έχουν μάθει πως όταν κάποιος κάνει λάθος, το παραδέχεται και πάει παρακάτω; Ας μην κρίνεις λοιπόν εξ ιδίων τα αλλότρια και όταν το καταλαβαίνεις, να μην κάνεις, ούτε τον κινέζο, ούτε τον… Γερμανό. Εμ βέβαια, πως να το καταλάβεις, αφού δεν είσαι όπως λένε arrogant, αλλά υπερτιμημένος; Άναψε λοιπόν μια λαμπάδα στον άγιο Γιάννη, και επειδή πιστεύεις στο χρήμα και όχι στον θεό, άναψέ την σε κάνα… ολύμπιο θεό. Και στη δημοσιογραφική πιάτσα δεν είμαστε όλοι ίδιοι.

Διαβάστε επίσης:

ΥΠΕΞ: Ξεκίνησε διαβούλευση με Επιμελητήρια και Επιχειρηματικούς Συνδέσμους στα πλαίσια του πενταετούς Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας

Γεραπετρίτης από Μονή Σινά: «Προχωράει η συνεργασία με την αιγυπτιακή κυβέρνηση – Βρισκόμαστε σε κοινή κατανόηση»

Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα βρεθεί στη Σύνοδο Κορυφής της MED9 στο Πορτορόζ της Σλοβενίας