search
ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025 09:48
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.11.2025 09:17

Πλημμύρισε η ΕΟ Αθηνών–Λαμίας, έκλεισε η ανατολική είσοδος του Αγίου Κωνσταντίνου (video)

05.11.2025 09:17
plhmmyra_ethnikiodos

Μια νεροποντή διάρκειας 30 λεπτών, ήταν δυστυχώς υπεραρκετή για να κλείσει και πάλι το βράδυ της Τρίτης η Νέα Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας στην ανατολική είσοδο του Αγίου Κωνσταντίνου.

Ο Δήμαρχος Καμένων Βούρλων Ηλίας Κυρμανίδης δήλωσε στο LamiaReport πως συνεργεία επενέβησαν με μηχανήματα προκειμένου να αποκαταστήσουν – προσωρινά – το πρόβλημα και να δοθεί και πάλι ο δρόμος στην κυκλοφορία.

Όπως είπε ο δήμαρχος αυτό συμβαίνει επαναλαμβανόμενα:

  • Διότι μετά την κατασκευή του ΠΑΘΕ από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 ουδέποτε εκτελέστηκε το συνοδό υποέργο της αντιπλημμυρικής θωράκισης.
  • Διότι αντί αυτού κατασκευάστηκε μια υπόγεια διάβαση κι ένας εργοταξιακός δρόμος (σήμερα αγροτικός) που σε κάθε βροχόπτωση λειτουργούν ως αγωγοί διέλευσης των όμβριων υδάτων από το βουνό με κατεύθυνση τη θάλασσα.
  • Διότι η απουσία έργου επιτρέπει όλο τον όγκο των νερών της βροχής να διασχίζουν άναρχα και βίαια τη ΝΕΟ Αθηνών – Λαμίας με άμεση συνέπεια τη διακοπή της κυκλοφορίας και δυνητικό ενδεχόμενο τον κίνδυνο οδηγών, επιβατών και οχημάτων.

«Αύριο το πρωί επικοινωνούμε άμεσα τόσο με την πολιτική όσο και με την υπηρεσιακή ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου Υποδομών – Μεταφορών & Δικτύων και ζητάμε να ενσκύψουν άμεσα στο πρόβλημα, να σχεδιάσουν, να χρηματοδοτήσουν και να κατασκευάσουν το απαιτούμενο έργο για την οριστική επίλυση του προβλήματος», ανέφερε.

Όπως συμπληρώνει ο κ. Κυρμανίδης αυτή η κατάσταση δεν μπορεί είναι πλέον να γίνεται αποδεκτή.

Διαβάστε επίσης:

Μαρτυρικός ο θάνατος της 75χρονης στη Σαλαμίνα – Το πόρισμα του ιατροδικαστή και τα σενάρια που εξετάζονται (video)

Φοιτητής καταδικάστηκε σε 14 μήνες φυλάκιση για σύνθημα σε τοίχο του ΕΜΠ

Ξεκινά σήμερα η δίκη για τη δολοφονία του Γιώργου Λυγγερίδη – Στο εδώλιο 147 κατηγορούμενοι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
seismos
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Ξάνθη

artificilal_intelligence_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο επενδυτής που προέβλεψε την κρίση του 2008 τώρα «σορτάρει» Nvidia και Palantir

mandani new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζοχράν Μαμντάνι: Πως ο 34χρονος μουσουλμάνος σοσιαλιστής νίκησε τον Τραμπ αλλά και το στάτους κβο του κόμματός του

elena-kremlidou-new
LIFESTYLE

Κρεμλίδου μετά την καταδίκη του αστυνομικού για το revenge porn: «Οι φωτογραφίες δεν θα κατέβουν – Ό,τι ανεβαίνει στο διαδίκτυο μένει για πάντα» (Video)

mice_prisma_electronics_new
BUSINESS

Ο πρώτος ελληνικός νανοδορυφόρος στο διάστημα από την Prisma Electronics – Οι εφαρμογές στη ναυτιλία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

tsakalotos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

lamine-yamal
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Λαμίν Γιαμάλ χώρισε ... αλλά παντρεύεται ο πατέρας του

lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025 09:48
seismos
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Ξάνθη

artificilal_intelligence_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο επενδυτής που προέβλεψε την κρίση του 2008 τώρα «σορτάρει» Nvidia και Palantir

mandani new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζοχράν Μαμντάνι: Πως ο 34χρονος μουσουλμάνος σοσιαλιστής νίκησε τον Τραμπ αλλά και το στάτους κβο του κόμματός του

1 / 3