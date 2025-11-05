Πλημμύρισε η ΕΟ Αθηνών–Λαμίας, έκλεισε η ανατολική είσοδος του Αγίου Κωνσταντίνου (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μια νεροποντή διάρκειας 30 λεπτών, ήταν δυστυχώς υπεραρκετή για να κλείσει και πάλι το βράδυ της Τρίτης η Νέα Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας στην ανατολική είσοδο του Αγίου Κωνσταντίνου.
Ο Δήμαρχος Καμένων Βούρλων Ηλίας Κυρμανίδης δήλωσε στο LamiaReport πως συνεργεία επενέβησαν με μηχανήματα προκειμένου να αποκαταστήσουν – προσωρινά – το πρόβλημα και να δοθεί και πάλι ο δρόμος στην κυκλοφορία.
Όπως είπε ο δήμαρχος αυτό συμβαίνει επαναλαμβανόμενα:
«Αύριο το πρωί επικοινωνούμε άμεσα τόσο με την πολιτική όσο και με την υπηρεσιακή ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου Υποδομών – Μεταφορών & Δικτύων και ζητάμε να ενσκύψουν άμεσα στο πρόβλημα, να σχεδιάσουν, να χρηματοδοτήσουν και να κατασκευάσουν το απαιτούμενο έργο για την οριστική επίλυση του προβλήματος», ανέφερε.
Όπως συμπληρώνει ο κ. Κυρμανίδης αυτή η κατάσταση δεν μπορεί είναι πλέον να γίνεται αποδεκτή.
