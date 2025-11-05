Πλημμύρισε η ΕΟ Αθηνών–Λαμίας, έκλεισε η ανατολική είσοδος του Αγίου Κωνσταντίνου (video)

Μια νεροποντή διάρκειας 30 λεπτών, ήταν δυστυχώς υπεραρκετή για να κλείσει και πάλι το βράδυ της Τρίτης η Νέα Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας στην ανατολική είσοδο του Αγίου Κωνσταντίνου.

Ο Δήμαρχος Καμένων Βούρλων Ηλίας Κυρμανίδης δήλωσε στο LamiaReport πως συνεργεία επενέβησαν με μηχανήματα προκειμένου να αποκαταστήσουν – προσωρινά – το πρόβλημα και να δοθεί και πάλι ο δρόμος στην κυκλοφορία.

Όπως είπε ο δήμαρχος αυτό συμβαίνει επαναλαμβανόμενα:

Διότι μετά την κατασκευή του ΠΑΘΕ από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 ουδέποτε εκτελέστηκε το συνοδό υποέργο της αντιπλημμυρικής θωράκισης.

Διότι αντί αυτού κατασκευάστηκε μια υπόγεια διάβαση κι ένας εργοταξιακός δρόμος (σήμερα αγροτικός) που σε κάθε βροχόπτωση λειτουργούν ως αγωγοί διέλευσης των όμβριων υδάτων από το βουνό με κατεύθυνση τη θάλασσα.

Διότι η απουσία έργου επιτρέπει όλο τον όγκο των νερών της βροχής να διασχίζουν άναρχα και βίαια τη ΝΕΟ Αθηνών – Λαμίας με άμεση συνέπεια τη διακοπή της κυκλοφορίας και δυνητικό ενδεχόμενο τον κίνδυνο οδηγών, επιβατών και οχημάτων.

«Αύριο το πρωί επικοινωνούμε άμεσα τόσο με την πολιτική όσο και με την υπηρεσιακή ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου Υποδομών – Μεταφορών & Δικτύων και ζητάμε να ενσκύψουν άμεσα στο πρόβλημα, να σχεδιάσουν, να χρηματοδοτήσουν και να κατασκευάσουν το απαιτούμενο έργο για την οριστική επίλυση του προβλήματος», ανέφερε.

Όπως συμπληρώνει ο κ. Κυρμανίδης αυτή η κατάσταση δεν μπορεί είναι πλέον να γίνεται αποδεκτή.

