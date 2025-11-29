search
29.11.2025 10:15

Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης–Αττικής μειώνει ΥΚΩ, περιορίζει ρύπους και αποφέρει δισεκατομμύρια οφέλη ως 2035

29.11.2025 10:15
crete diasyndesi kalwdio

Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης–Αττικής αναμένεται να προσφέρει συνολικό οικονομικό όφελος 5 δισ. ευρώ μέχρι το 2035, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του ΑΔΜΗΕ, κυρίως λόγω της μεγάλης μείωσης στις χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ). Το έργο, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις πλέον κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της τελευταίας δεκαετίας, αλλάζει το μοντέλο ηλεκτροδότησης της Κρήτης και ενισχύει την ασφάλεια του συστήματος με τρόπο που αντανακλάται άμεσα στους λογαριασμούς όλων των καταναλωτών.

Με βάση τα ιστορικά στοιχεία από τη λειτουργία της διασύνδεσης Κρήτης–Πελοποννήσου και τις εκτιμήσεις για τα επόμενα χρόνια, η εξοικονόμηση για τους καταναλωτές εκτιμάται μεταξύ 400 και 600 εκατ. ευρώ ετησίως. Τα ποσά αυτά προκύπτουν από τη σημαντική μείωση του κόστους ηλεκτροδότησης της Κρήτης, το οποίο θα ανερχόταν σε 480–660 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο εάν το νησί παρέμενε ενεργειακά απομονωμένο. Στις εκτιμήσεις έχει συνυπολογιστεί και το κόστος διατήρησης της απαραίτητης «ψυχρής εφεδρείας» παραγωγικής ισχύος, το οποίο υπολογίζεται στα 40–60 εκατ. ευρώ ετησίως μέχρι το 2035.

Σε βάθος δεκαετίας, η μεσοσταθμική εξοικονόμηση από τις χρεώσεις ΥΚΩ εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 4,5 φορές υψηλότερη από τις Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος, επιβεβαιώνοντας τη συμβολή του έργου στη σταθερότητα του ενεργειακού κόστους. Παράλληλα, η πλήρης λειτουργική μετάβαση στη νέα υποδομή επιτρέπει τον σταδιακό τερματισμό των παλαιών, πετρελαϊκών μονάδων παραγωγής στην Κρήτη, οι οποίες για χρόνια αποτελούσαν μία από τις πιο δαπανηρές και περιβαλλοντικά επιβαρυντικές λύσεις ηλεκτροδότησης της χώρας.

Το περιβαλλοντικό όφελος είναι εξίσου καθοριστικό: υπολογίζεται ότι οι εκπομπές CO₂ θα μειωθούν κατά περίπου 500.000 τόνους ετησίως, ενώ ουσιαστικά μηδενίζονται οι αέριοι ρύποι που σχετίζονταν με την τοπική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο νησί. Για την Κρήτη, τα οφέλη επεκτείνονται και στην καθημερινότητα των κατοίκων, καθώς η απεξάρτηση από ρυπογόνες μονάδες αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής και το ενεργειακό αποτύπωμα της περιοχής.

Η οικονομική επίδραση των διασυνδέσεων έχει ήδη γίνει αισθητή τα προηγούμενα χρόνια, με τις μειωμένες χρεώσεις ΥΚΩ από τα έργα Κρήτης–Πελοποννήσου και των Βορείων Κυκλάδων να επιτρέπουν σημαντική στήριξη στους λογαριασμούς ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης. Το επόμενο διάστημα αναμένεται η ολοκλήρωση των διασυνδέσεων των Δυτικών Κυκλάδων —Σαντορίνη, Φολέγανδρος, Μήλος και Σέριφος— έργα που θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη σταθερότητα του συστήματος.

Ακολουθεί η υλοποίηση των διασυνδέσεων στα Δωδεκάνησα (Κως, Ρόδος, Κάρπαθος) και στο βόρειο Αιγαίο (Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Σκύρος). Με την ολοκλήρωσή τους, θα τερματιστεί οριστικά η λειτουργία των παλιών τοπικών μονάδων, προσθέτοντας επιπλέον εξοικονόμηση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσω της περαιτέρω μείωσης των ΥΚΩ και ενισχύοντας τον ενεργειακό μετασχηματισμό των νησιών.

