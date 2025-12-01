«Πυροσβεστική» παρέμβαση της πλευράς Θεοδωράκη στη διαμάχη Γιώργου Χατζιδάκι και διοργανωτών της περιοδείας Χαρούλη – Μποφίλιου

Θέση στη διαμάχη που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Γιώργο Χατζιδάκι, θετό γιο και κληρονόμο του έργου του Μάνου Χατζιδάκι και τους διοργανωτές της παγκόσμιας περιοδείας Μποφίλιου – Χαρούλη, παίρνουν με ανακοίνωσή τους οι εκπρόσωποι του Μίκη Θεοδωράκη.

Με αφορμή τη διεθνή περιοδεία για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη, η πλευρά της οικογένειας του Μίκη Θεοδωράκη διευκρίνισε τη στάση της σχετικά με τη χρήση του έργου του συνθέτη.

Όπως αναφέρει, η ενημέρωση για την πραγματοποίηση της περιοδείας έγινε μέσω διαδικτύου, χωρίς προηγούμενη επικοινωνία με τους εκπροσώπους του Μίκη Θεοδωράκη. Παρ’ όλα αυτά, επισημαίνεται ότι δεν υπήρξε καμία αντίδραση, καθώς «ο νόμος δεν απαιτεί άδεια όταν ένα έργο που έχει ήδη κυκλοφορήσει εκτελείται αυτούσιο και όχι σε διασκευή».

Ακόμη, υπογραμμίζεται πως ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης πίστευε ότι το έργο ενός δημιουργού «αυτονομείται» από την ώρα που κυκλοφορεί και μπορεί να παίζεται ελεύθερα, με μοναδικούς κριτές τον χρόνο και το κοινό. Ωστόσο, τονίζει και τη βαθιά προσωπική σχέση που συνέδεε τον Θεοδωράκη με τον Μάνο Χατζιδάκι — μια σχέση αμοιβαίας εκτίμησης, την οποία, όπως σημειώνεται, ο Μίκης θα σεβόταν απόλυτα.

Σε αυτό το πλαίσιο, επισημαίνεται ότι ο Μάνος Χατζιδάκις είχε ορίσει τον γιο του, Γιώργο Χατζιδάκι, ως υπεύθυνο για τη διαχείριση του έργου και του ονόματός του. «Πιστεύουμε ότι ο Μίκης Θεοδωράκης δεν θα αισθανόταν καθόλου καλά να συμμετέχει σε μια περιοδεία που πραγματοποιείται με πλήρη αντίθεση του ανθρώπου που ο ίδιος ο Χατζιδάκις όρισε να αποφασίζει για το έργο του», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της πλευράς Θεοδωράκη

«Επειδή το όνομα και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη είναι εκ των πραγμάτων αναμεμιγμένο στο γνωστό θέμα της παγκόσμιας περιοδείας για τα 100 χρόνια από την γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη, θα θέλαμε να δηλώσουμε τα εξής:

Πληροφορηθήκαμε από το διαδίκτυο την είδηση για την πραγματοποίηση της περιοδείας και δεν θελήσαμε ως τώρα να προβούμε σε κάποια ενέργεια ή δήλωση, αφ’ ενός γιατί ο νόμος δεν απαιτεί άδεια όταν ένα έργο που έχει κυκλοφορήσει εκτελείται ως έχει και όχι σε διασκευή και αφ’ ετέρου γιατί οι απόψεις του Μίκη Θεοδωράκη, ως γνωστόν, ήταν ότι “απαγορεύεται το απαγορεύεται”, ότι από την ώρα που ένα έργο δημιουργείται και κυκλοφορεί, αυτονομείται, φεύγει και από τον ίδιο τον δημιουργό του και επομένως μπορεί να παίζεται ελεύθερα και ότι ο τελικός κριτής για το τι μένει για πάντα και τι πηγαίνει στον κάλαθο των αχρήστων, είναι ο χρόνος και το κοινό.

Από την άλλη πλευρά όμως, ο Μίκης Θεοδωράκης συνδεόταν με μακρόχρονη και βαθύτατη σχέση φιλίας και εκτίμησης με τον Μάνο Χατζιδάκι, ο οποίος όρισε να είναι ο γιος του αυτός που θα διαχειρίζεται το όνομα και το έργο του όταν δεν θα είναι ο ίδιος στη ζωή. Και πιστεύουμε ότι ο Μίκης Θεοδωράκης δεν θα αισθανόταν καθόλου καλά να συμμετέχει σε περιοδεία που πραγματοποιείται με πλήρη αντίθεση του ανθρώπου που ο Μάνος Χατζιδάκις όρισε να αποφασίζει για το έργο του.

Εφ’ όσον δεν αντιτίθεται σε κάποια διάταξη νόμου η περιοδεία αυτή, που μάλιστα φαίνεται να είναι περιοδεία υψηλών προδιαγραφών και από πλευράς συντελεστών και από πλευράς αιθουσών στις οποίες θα λάβουν χώρα οι συναυλίες και εφ’ όσον οι παραπάνω απόψεις του δημιουργού που εκπροσωπούμε μας δεσμεύουν απόλυτα, ενώ βεβαίως δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα σε θέματα του έργου του Μάνου Χατζιδάκι, δεν προτιθέμεθα προς το παρόν να προβούμε σε κάποια ενέργεια αλλά θα θέλαμε να απευθυνθούμε στην οργανώτρια εταιρία και να την καλέσουμε να κάνει ό,τι είναι δυνατόν, ώστε να λήξει το συντομότερο η διαμάχη αυτή, που φέρνει και την «πλευρά Θεοδωράκη» σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και να βρεθεί άμεσα μία λύση που να σέβεται τις απόψεις του κ. Γιώργου Χατζιδάκι, ο οποίος σύμφωνα με την επιθυμία και τα όσα έχει ορίσει ο ίδιος ο Μάνος Χατζιδάκις, εκπροσωπεί και διαχειρίζεται το έργο του.

Αθήνα, 1η Δεκεμβρίου 2025».

Υπενθυμίζεται ότι, Νατάσσα Μποφίλιου και Γιάννης Χαρούλης έχουν προγραμματίσει περιοδεία με την 21μελή ορχήστρα του Hellenic Music Ensemble, η οποία είναι αφιερωμένη στον Μάνο Χατζιδάκι και τον Μίκη Θεοδωράκη, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση των δύο μεγάλων δημιουργών.

Η πρώτη συναυλία είναι προγραμματισμένη για τις 11 Ιανουαρίου 2026 στο Theatre Royal Drury Lane στο Λονδίνο. Και στη συνέχεια ακολουθούν άλλες 20 σε 9 χώρες. Σφοδρή ήταν όμως η αντίδραση από τον γιο του Μάνου Χατζηδάκι, Γιώργο, όπου με ανακοίνωσή του ενημέρωσε ότι κινείται νομικά, αφού αναφέρει πως η πρόταση των διοργανωτών είχε απορριφθεί από τον ίδιο γιατί δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του Μάνου Χατζιδάκι.

