search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025 15:46
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.12.2025 09:19

Βίντεο σοκ από τη Ρωσία: Ντελιβεράς ξαπλώνει ηλικιωμένη με κλοτσιά στο κεφάλι

03.12.2025 09:19
Mosxa_new

Σοκ προκαλεί ένα βίντεο που δείχνει τον απρόκλητο ξυλοδαρμό μιας ηλικιωμένης γυναίκας από έναν νεαρό ντελιβερά στην πόλη Νοβοσιμπίρσκ της Ρωσίας.

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας διακρίνεται ο νεαρός να περπατά σε μια στοά, με την ηλικιωμένη γυναίκα δίπλα του.

Ξαφνικά, χωρίς καμία προφανή αιτία, ο δράστης κλωτσάει την γυναίκα στο κεφάλι, με αποτέλεσμα αυτή να σωριαστεί στο έδαφος και να χτυπήσει σοβαρά.

Αποχώρησε ατάραχος από το σημείο

Τα πλάνα δείχνουν επίσης τον νεαρό να απομακρύνεται ατάραχος από το σημείο της επίθεσης, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την αναζήτησή του.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει κύμα κατακραυγής στα social media, με τους χρήστες να εκφράζουν την οργή και την αγανάκτησή τους, ζητώντας την τιμωρία του.

Διαβάστε επίσης

Ρατσιστικό παραλήρημα Τραμπ κατά Σομαλών μεταναστών: «Η χώρα τους βρομάει, δεν τους θέλουμε στις ΗΠΑ – Είναι σκουπίδια» (video)

Γάζα: Νεκρός Παλαιστίνιος φωτορεπόρτερ από ισραηλινό drone στη Χαν Γιούνις

Πέντε ώρες χωρίς αποτέλεσμα στο Κρεμλίνο: Αδιέξοδο στις συνομιλίες Ρωσίας-ΗΠΑ για ειρήνη στην Ουκρανία – Απειλές Πούτιν στην ΕΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
656e6a6fc70c8c10e1f4c3dfe1288ef2_L
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΣΑ: Κάλεσμα Καλαντζόπουλου για ενεργή συμμετοχή στον β’ γύρο των εκλογών

zizel
ADVERTORIAL

Το Μπαλέτο της ΕΛΣ παρουσιάζει μια νέα, κλασική παραγωγή της «Ζιζέλ»

fysiko aerio moldavia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία έπληξε τον αγωγό που στέλνει ρωσικό πετρέλαιο στην Ουγγαρία και Σλοβακία

agrotes_0312_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΑΑΤ: Οι πληρωμές προς τους αγρότες φέτος θα φτάσουν τα 3,7 δισ. ευρώ

olympiakos-panigiriko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κύπελλο Ελλάδος: Έκανε το… καθήκον του με κορυφαίο τον Γιαζίτσι ο Ολυμπιακός, 5-2 την Ελλάδα Σύρου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει ο Κυρανάκης παρά τις αντιδράσεις: Καταργούνται τα πρώτα τρόλεϊ από σήμερα στον Πειραιά

aftokinito_elegxos_0112_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πιο ελαττωματικό αυτοκίνητο της αγοράς είναι ένα best-seller

fidan
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Φιντάν θέλει να ηγηθεί αμυντικά της Ευρώπης η Τουρκία: «Να κάνουμε δικό μας κέντρο βάρους» - Πιθανό τετ α τετ με Γεραπετρίτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025 15:43
656e6a6fc70c8c10e1f4c3dfe1288ef2_L
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΣΑ: Κάλεσμα Καλαντζόπουλου για ενεργή συμμετοχή στον β’ γύρο των εκλογών

zizel
ADVERTORIAL

Το Μπαλέτο της ΕΛΣ παρουσιάζει μια νέα, κλασική παραγωγή της «Ζιζέλ»

fysiko aerio moldavia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία έπληξε τον αγωγό που στέλνει ρωσικό πετρέλαιο στην Ουγγαρία και Σλοβακία

1 / 3