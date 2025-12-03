Βίντεο σοκ από τη Ρωσία: Ντελιβεράς ξαπλώνει ηλικιωμένη με κλοτσιά στο κεφάλι

Σοκ προκαλεί ένα βίντεο που δείχνει τον απρόκλητο ξυλοδαρμό μιας ηλικιωμένης γυναίκας από έναν νεαρό ντελιβερά στην πόλη Νοβοσιμπίρσκ της Ρωσίας.

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας διακρίνεται ο νεαρός να περπατά σε μια στοά, με την ηλικιωμένη γυναίκα δίπλα του.

🤯In Novosibirsk, a delivery courier kicked an elderly woman in the head “for fun”



After the brutal strike, the woman fell and additionally hit her head against a wall.



The attacker then calmly walked away. pic.twitter.com/VAuAz0unvy — NEXTA (@nexta_tv) December 2, 2025

Ξαφνικά, χωρίς καμία προφανή αιτία, ο δράστης κλωτσάει την γυναίκα στο κεφάλι, με αποτέλεσμα αυτή να σωριαστεί στο έδαφος και να χτυπήσει σοβαρά.

Αποχώρησε ατάραχος από το σημείο

Τα πλάνα δείχνουν επίσης τον νεαρό να απομακρύνεται ατάραχος από το σημείο της επίθεσης, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την αναζήτησή του.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει κύμα κατακραυγής στα social media, με τους χρήστες να εκφράζουν την οργή και την αγανάκτησή τους, ζητώντας την τιμωρία του.

